В Южно-Сахалинске почтили память воинов-интернационалистов. С цветами в руках к мемориалу «Скорбящая мать» на площади Славы пришли жители и гости областного центра. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, здесь собрались ветераны боевых действий, члены их семей, военнослужащие, участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», представители власти и общественных организаций.

Ровно 28 лет назад, 15 февраля 1989 года советские войска покинули Афганистан. В той войне наша страна потеряла около 14 тысяч солдат и офицеров. В Афганистане и Чечне сложили свои головы 43 жителя области.

- Человек жив, пока живет память о нем, - сказал, выступая на митинге, первый заместитель губернатора Сахалинской области Александр Дерновой. - Я уверен, что герои, которые погибли, исполняя свой воинский долг в различных «горячих точках» мира, будут жить вечно. В наших сердцах. В памяти народа. В Афганистане, Чечне, в других местах, где требовалась помощь и защита мирных граждан. Всегда, во все времена самым надежным заслоном перед врагом становились российские военнослужащие.

Около 1700 ветеранов боевых действий проживают в настоящее время в островном регионе. Областные власти активно помогают им в решении жизненно важных проблем. Например, за последние полтора года за счет средств регионального бюджета жилищные условия улучшили более 70 человек.

- И мы будем продолжать работать в этом направлении, - сказал Александр Дерновой. - Уважаемые ветераны! Вы с честью выполнили свой воинский долг. И сегодня играете заметную роль в общественной жизни островного региона. Участвуете в патриотическом воспитании молодежи, работаете на повышение авторитета и престижа воинской службы. Спасибо вам за это! И вечная память погибшим!

Участники митинга минутой молчания почтили память павших воинов. К подножию мемориала легли венки и цветы.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области