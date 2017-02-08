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Условное цунами обрушится на побережье Курильских островов 16 февраля

Условное цунами обрушится на побережье Курильских островов 16 февраля

По легенде международных учений «PacWave17», землетрясение с магнитудой 9.0 случится у Соломоновых островов

Россия присоединится к странам тихоокеанского региона для проведения международного учения «Тихоокеанская Волна 2017» (PacWave17). С 15 по 17 февраля прибрежные страны региона проверят свою способность реагирования при угрозе сильного цунами и выявлении возможных недостатков в Системе предупреждения о цунами (СПЦ), а также смягчении последствий этого стихийного бедствия.

Тренировка СПЦ в рамках учения PacWave17 предлагает шесть возможных сценариев, предусматривающих возникновение землетрясения вдоль берегов Чили и Перу, Колумбии и Эквадора, Соломоновых островов, Японии, Филиппин и Тонга.

Координационный центр в России – центр цунами ФГБУ «Сахалинское УГМС». Будет проведена проверка каналов связи с зарубежными центрами (ТЦПЦ и СЗТКЦЦ) и на региональном уровне, тестирование новых продуктов. В ходе учения будут проверяться оперативная готовность Российской Службы предупреждения о цунами (СПЦ), организация процесса принятия решений о предупреждении и эвакуации, и методов, используемых для оповещения и соответствующих действий населения, будут тестироваться новые экспериментальные разработки.

Для Сахалинской служба предупреждения цунами учебное цунамигенное землетрясение с магнитудой 9.0 произойдет 16 февраля в районе Соломоновых островов. Предполагается, что цунами обрушится на побережье Курильских островов и Камчатки. Если в период проведения учений 16 февраля 2017 года произойдет любая фактическая угроза цунами, тренировка будет приостановлена.

Согласно новым процедурам, установленным Межправительственной координационной группой, ТЦПЦ направит координационным центрам предупреждение в виде первого информационного бюллетеня, за которым последуют сообщения о развитии ситуации в режиме реального времени. Впервые в учении будут сценарии с возникновением цунами вдоль берегов Филиппин и Индонезии, которое затронет Бруней, Китай, Малайзию, Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Филиппины, сообщает ФГБУ «Сахалинское УГМС».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:51 0
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