Стоянка для такси появится в Невельске

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Накануне прошла встреча мэра Невельска Владимира Пака с местными предпринимателями, оказывающими услуги такси. Бизнесмены пожаловались на перевозчиков-нелегалов, которые не могут в полной мере обеспечивать безопасность пассажиров, не платят налоги в местный бюджет и создают нездоровую конкуренцию законным таксистам.

Одна из мер контроля нелегального извоза, предложенная в ходе встречи - упорядочить стоянку официальных такси. Для этого муниципалитетом уже была выделена специальная территория – в районе кафе «Смак». Но владельцы такси от нее отказываются, ссылаясь на ее удаленность от мест массового прохождения людей. Тем не менее, у органов власти есть свои обоснованные аргументы в пользу упорядоченной парковки такси – можно разместить для граждан информационный баннер с указанием места стоянки такси и телефонами.

Кроме того, перегруженная стоянка в районе торгового центра «Рубин» тоже создает проблему. Здесь расположена остановка общественного транспорта, пассажиры которого не могут чувствовать себя в безопасности, выходя из автобуса практически на припаркованные автомобили. Вариантов решения вопроса несколько – либо убрать автобусную остановку, либо стоянку автотранспорта.

Перенос остановки создаст неудобства для граждан, посещающих рынок (особенно это касается пожилых людей). Равно как и полный запрет стоянки автомобилей на этой территории – ведь многие приезжают за покупками на личном транспорте. Поэтому руководству ГИБДД предложено рассмотреть вопрос об обеспечении в этом районе соблюдения запрета стоянки автомобилей ближе 15 метров от остановки маршрутных транспортных средств. То есть, территория стоянки автотранспорта здесь будет просто ограничена. А с завершением строительства нового торгового центра, возможно, планировка данной территории и место расположения стоянки автотранспорта и автобусной остановки будут совершенно иными, сообщает пресс-служба администрации Невельска.