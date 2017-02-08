Почти 3 млрд рублей взыскали с должников сахалинские приставы в 2016 году

all-bor.ru

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области состоялся брифинг с участием руководителя Управления – главного судебного пристава Сахалинской области Элеоноры Протопоповой. Мероприятие посвящено результатам деятельности Управления по итогам работы за прошедший год.

Так, в 2016 году на исполнении в отделах судебных приставов Управления ФССП России по Сахалинской области находилось 370 974 исполнительных производств, что на 2% больше по сравнению с 2015 годом. Сумма, подлежавшая взысканию, увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28,8 млрд. руб.

Судебными приставами-исполнителями окончено и прекращено в 2016 году 217 302 исполнительных производства, а взысканная сумма составила 2 млрд. 665 млн. рублей, из них в бюджеты различных уровней перечислено 1 млрд. 13 млн. рублей. Наиболее существенным достижением в 2016 году является то, что окончено фактическим исполнением 133 тыс. исполнительных производств, это на 14 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Этому способствовало все большее развитие электронного документооборота с кредитными организациями и регистрирующими органами, которое позволило более оперативно принимать меры по обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должников, а также ограничительные меры в отношении их имущества.

За указанный период судебными приставами-исполнителями наложено 2 064 ареста на имущество должников на общую сумму 1 млрд. 7 млн. рублей, данный показатель улучшился по сравнению с прошлым годом на 54%. В настоящее время все чаще должники пользуются своим правом самостоятельно реализовывать свое имущество, стоимостью не более 30 тысяч рублей. В 2016 году 878 сахалинцев воспользовались указанным правом и реализовали имущество на сумму около 4 млн. рублей.

С целью побуждения должников к исполнению судебных решений применялись ограничительные меры.

Судебными приставами-исполнителями в 2016 году более 14 тысяч жителей Сахалинской области временно ограничены в выезде за пределы Российской Федерации, что на 32% больше чем в 2015 году. В результате принятия указанных мер должниками исполнены требования 1055 исполнительных документов на сумму 121 млн. 115 тыс. рублей, из них должнами по алиментным обязательствам — 261 на сумму 37 млн. 99 тыс. рублей.

Такое нововведение в Российское законодательство, как возможность применения в отношении определенной категории должников временного ограничения на пользование специальным правом на управление транспортным средством, показала себя крайне эффективной мерой принудительного характера. Только после вручения предупреждения об ограничении в пользовании специальным правом должниками внесены денежные средства в сумме 41 млн. 658 тыс. рублей. Всего взыскано за счет указанного ограничения 61,5 млн. рублей.

Также 15 июля 2016 вступил в силу ряд изменений в действующее законодательство: из диспозиции статьи 157 УК РФ исключен квалифицирующий признак «злостность» и введена административная преюдиция – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 5.35¹, предусматривающей административную ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде обязательных работ сроком до 150 часов, либо арест сроком от 10 до 15 суток, или штраф в размере 20 тысяч рублей. За 2016 год по данной статье было составлено 245 протоколов, по результатам рассмотрения которых 238 должников привлечены к ответственности.

Источник: пресс-служба УФССП России по Сахалинской области