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Южносахалинцев приглашают подняться на пик Смелый

Южносахалинцев приглашают подняться на пик Смелый

Старт назначен на 25 февраля в бухте Тихой

25 февраля южносахалинцев приглашают принять участие в восхождении на пик Смелый (высота 227 метров), посвященное Дню защитника отечества, сообщает СРОО по туризму "Адреналин".

Сбор участников состоится на площади Победы в областном центре в 8:30, в 9:00 - выезд колонны в бухту Тихую, куда участники добираются самостоятельно. Регистрация и инструктаж пройдут с 11:00 до 13:00. 

Зарегистрированные участники в сопровождении проводников "Адреналина" будут выходить на маршрут в группах по 15-20 человек.

Каждому туристу с собой необходимо иметь одежду по сезону, обувь без каблуков, запасные варежки, термос с горячим чаем, перекус на день. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 23-65-10 или 8914-746-12-68 с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:23 +1
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