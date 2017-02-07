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Центр подготовки специалистов ресторанного и гостиничного бизнеса создадут на Сахалине
proffobzor.ru

Центр подготовки специалистов ресторанного и гостиничного бизнеса создадут на Сахалине

Квалифицированные кадры необходимы для развития туризма в островном регионе

На Сахалине создадут центр компетенций, который будет готовить специалистов для экономики области. Эта тема обсуждалась в ходе встречи Олега Кожемяко с представителями союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)», сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Как отметил технический директор союза Алексей Тымчиков, первый на островной земле региональный чемпионат «Молодые профессионалы», завершившийся в Южно-Сахалинске на прошлой неделе, был организован на высоком уровне. Напомним, участниками мероприятия стали более 120 студентов техникумов и профессиональных центров Сахалинской области и Хабаровского края. Они боролись за призовые места по разным направлениям. Среди них - поварское и кондитерское дело, хлебопечение, графический дизайн, технология моды, парикмахерское искусство, сварочные технологии, столярное дело, ландшафтный дизайн, флористика, электромонтаж, эксплуатация сельскохозяйственных машин, сантехника и отопление, медицинский и социальный уход, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподаватель младших классов, туризм, дошкольное воспитание, администрирование отеля.

Также участники встречи обсудили вопрос о создании на Сахалине центра компетенций для подготовки специалистов для экономики региона.

- Мы взяли курс, в частности, на развитие туризма в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух», - сказал Олег Кожемяко. – В связи с этим у нас возникает необходимость в квалифицированных кадрах для ресторанного, гостиничного бизнеса. Базой для их подготовки может стать Сахалинский техникум сервиса. Конечно, потребуется увеличить материальную базу учебного заведения, чтобы обеспечить качественную подготовку молодых специалистов в соответствии со стандартами WorldSkills.

По мнению главы области, в Сахалинском строительном техникуме требуется развивать подготовку по таким востребованным специальностям, как сварочные технологии, столярное дело.

Еще одна растущая отрасль экономики области – сельское хозяйство. На Сахалине в настоящее время создается несколько крупных животноводческих комплексов, развивается птицеводство, внедряются современные технологии выращивания овощей в закрытом грунте. Чтобы обеспечить отрасль специалистами, считает губернатор, необходимо провести коренную реконструкцию Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства. На базе учебного заведения следует организовать подготовку животноводов, птицеводов, овощеводов. Помощь в создании необходимой материальной базы могли бы оказать местные предприятия, заинтересованные в соответствующих специалистах.

- Необходимо обеспечить подготовку преподавателей профессионального обучения, чтобы они могли передавать своим студентам знания, отвечающие требованиям времени, - такое поручение от губернатора получило руководство регионального образовательного ведомства. – Продумайте систему повышения квалификации. Преподаватели должны регулярно выезжать для обучения за пределы области. Можно также приглашать к нам специалистов высокого класса по тем или иным специальностям, чтобы они проводили мастер-классы для своих островных коллег.

Представители союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» поддержали предложения Олега Кожемяко и выразили готовность оказать содействие в реализации этих начинаний.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:59 +1
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Комментарии
angel333
Написано сегодня, в 13:46
В СахГУ же факультет гостиничного сервиса и туризма. Нет?
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