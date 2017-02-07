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Самый опытный капитан сахалинского флота 81-й день рождения встретил на путине

Самый опытный капитан сахалинского флота 81-й день рождения встретил на путине

Стаж Александра Анфалова - шестьдесят шесть лет

В числе двадцати малых рыболовных сейнеров, осуществлявших  в этом году промысел наваги в заливе Терпения, хорошие уловы брал экипаж капитана Александра Анфалова из сахалинской компании «Рыбак».

Этот экипаж, как и вся добывающая флотилия предприятия, успешно освоили выделенные квоты вылова этой рыбы, да ещё оказали хорошую партнёрскую помощь другим добывающим компаниям Восточно-Сахалинской подзоны Охотского моря.

В январе ветерану рыбопромыслового флота Сахалина исполнился 81 год, и свой день рождения он опять встретил на путине, за штурвалом сейнера.

Биография опытного капитана наполнена интересными жизненными ситуациями. После учёбы в рыбацком училище Архангельска семнадцатилетний судоводитель Александр Анфалов  стажировался матросом на траловом флоте, а затем работал на судах разного класса. В Белом море на зверобойных шхунах в основном добывал тюленей. В Атлантике дрифтерными сетями ловил знаменитую жировую сельдь. В акватории Новой Земли, его экипаж заготавливал огромные туши моржей.

За плечами капитана Анфалова шестьдесят шесть лет общего рыбацкого морского стажа. Из них, пятьдесят два года -  сахалинского. Как приехал с друзьями в 1965 году по набору с Архангельска, так по сей день и работает на морских судах острова. Долгое время - капитаном в Поронайском рыбокомбинате и колхозе «ДРУЖБА». Несколько лет в торговом порту этого города. И уже около двадцати лет в компании «РЫБАК».

 В прошлом году он награждён  губернатором области Почётной грамотой за добросовестный и многолетний труд на Сахалине.

Автор Юрий Стадник

сегодня, в 16:13 +2
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Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 16:45
На таких людях все держится. Какую бы интересную книгу он мог бы написать о своей жизни.
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 17:17
Написано: "В прошлом году он награждён губернатором области Почётной грамотой за добросовестный и многолетний труд на Сахалине."....
Таким гражданам Почётного гражданина Сахалинской области (или своего района) с прибавкой к пенсии не присваивают?

Или это звание присваивают только начальникам налоговой инспекции, главам сельских управ или особо приближённым???????
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+3
nikolayppu
Написано сегодня, в 17:41
Немного таких капитанов в почтенном возрасте, добросовестных и трудолюбивых людей. Дай Бог ему здоровья. Уважаю и как есть прекрасный тост "За тех кто в море"!
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0
korra
Написано сегодня, в 19:12
Долголетия ,здоровья ,старожиле рыбоколхоза,,,Дружба,,,
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0
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