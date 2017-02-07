Самый опытный капитан сахалинского флота 81-й день рождения встретил на путине

В числе двадцати малых рыболовных сейнеров, осуществлявших в этом году промысел наваги в заливе Терпения, хорошие уловы брал экипаж капитана Александра Анфалова из сахалинской компании «Рыбак».

Этот экипаж, как и вся добывающая флотилия предприятия, успешно освоили выделенные квоты вылова этой рыбы, да ещё оказали хорошую партнёрскую помощь другим добывающим компаниям Восточно-Сахалинской подзоны Охотского моря.

В январе ветерану рыбопромыслового флота Сахалина исполнился 81 год, и свой день рождения он опять встретил на путине, за штурвалом сейнера.

Биография опытного капитана наполнена интересными жизненными ситуациями. После учёбы в рыбацком училище Архангельска семнадцатилетний судоводитель Александр Анфалов стажировался матросом на траловом флоте, а затем работал на судах разного класса. В Белом море на зверобойных шхунах в основном добывал тюленей. В Атлантике дрифтерными сетями ловил знаменитую жировую сельдь. В акватории Новой Земли, его экипаж заготавливал огромные туши моржей.

За плечами капитана Анфалова шестьдесят шесть лет общего рыбацкого морского стажа. Из них, пятьдесят два года - сахалинского. Как приехал с друзьями в 1965 году по набору с Архангельска, так по сей день и работает на морских судах острова. Долгое время - капитаном в Поронайском рыбокомбинате и колхозе «ДРУЖБА». Несколько лет в торговом порту этого города. И уже около двадцати лет в компании «РЫБАК».

В прошлом году он награждён губернатором области Почётной грамотой за добросовестный и многолетний труд на Сахалине.

Автор Юрий Стадник