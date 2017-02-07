Праздничный салют в День защитника Отечества прогремит в Южно-Сахалинске

Для проведения праздничных салютов в честь Дня защитника Отечества в Восточном военном округе (ВВО) будет задействовано более 500 военнослужащих, около 200 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения, израсходовано 2500 салютных зарядов и холостых боеприпасов. Артиллеристы уже приступили к тренировкам, в ходе которых отрабатывается слаженность действий номеров расчетов гаубиц Д-30 и синхронность выстрелов во время салюта.

Праздничные залпы прогремят в Чите, Улан-Удэ, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Самый масштабный салют ожидается в Хабаровске, в нем примут участие около 100 военнослужащих, будет задействовано более 30 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, выстрелы будут производиться из двенадцати 122-мм гаубиц Д-30 и шести салютных установок 2А30, 2А85. Артиллерийские орудия используются для создания шумового эффекта, салютные установки — для запуска фейерверочных зарядов.