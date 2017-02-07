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На Сахалине, Камчатке и Чукотке стали пить значительно меньше молока
Foodnews-press

На Сахалине, Камчатке и Чукотке стали пить значительно меньше молока

Его потребление выросло только в Республике Саха и в Приморском крае

Жители Дальневосточного федерального округа потребили в 2016 году 178 кг молочных продуктов в среднем на человека в пересчете на молоко. Как выяснили эксперты образовательной программы «Три молочных продукта в день» Союзмолоко, это на 6,8% меньше, чем в 2015 году, когда уровень потребления составил 191 кг на душу населения, передает trud-ost.ru со ссылкой на Национальный союз производителей молока.

Дальневосточный федеральный округ имеет самый низкий показатель потребления в России. В целом по стране потребление упало на 0,5% и составило 237,7 кг.

Что касается динамики в регионах внутри округа, то только в двух субъектах отмечается рост потребления. В Республике Саха потребление в 2016 году выросло на 0,2% (составило 275,6 кг на человека в пересчете на молоко), а в Приморском крае – на 1,6% (164,6 кг).

Не изменился по сравнению с 2015 годом уровень потребления в Амурской области – 178,9 кг.

Отрицательная динамика наблюдается в Хабаровском крае (-1,3% и 196,5 кг на человека в пересчете на молоко), Магаданской области (-1,4%, 252,5 кг), Еврейской автономной области (-4,8%, 178 кг).

Рекордное сокращение потребления наблюдается в Камчатском крае (-10%, 150,3 кг), в Сахалинской области (-10%, 129,6 кг) и Чукотском автономном округе (-9,3%, 95,3 кг).

«В последние годы Россия сделала серьезный шаг назад на пути к достижению нормы потребления молочных продуктов, установленной Всемирной организацией здравоохранения, в 325 кг в год», – пояснил глава Союзмолоко Андрей Даниленко. По его словам, причина кроется и в том, что покупательская способность населения упала, и в том, что потребители теряют привычку потреблять молочные продукты несколько раз в день, а именно три порции молочных продуктов в день содержат 80% от ежедневно необходимой нормы кальция.

Справка:
«Три молочных продукта в день» – это информационно-образовательная программа Национального союза производителей молока. Она реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Российской ассоциации по остеопорозу и активном участии крупнейших игроков молочной отрасли. Ее основная задача – развеять существующие мифы о молочных продуктах и повысить осведомленность жителей нашей страны о важности ежедневного употребления молочных продуктов.

Молочные продукты – одна из фундаментальных составляющих сбалансированного питания человека. Но за последние 20 лет уровень потребления молока и молочной продукции в России снизился до 250 кг при минимальной рекомендованной медицинской норме в 325 кг на человека в год.

Именно поэтому Союзмолоко разработал некоммерческую социальную программу, направленную на стимулирование потребления молока и популяризацию молочных продуктов среди населения России. Почему «Три молочных продукта в день»? Три молочных продукта – это 80% от суточной нормы потребления кальция для взрослого человека в день.

сегодня, в 12:41 0
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Комментарии
Online
Олеся Коптева Online
Написано сегодня, в 12:43
потому что хховно ваше молоко!
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+1
kat31
Написано сегодня, в 12:57
Олеся Коптева, совершенно согласна. Нет ни малейшего желания пить порошковый напиток.
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 13:00
Да наверное и кушать стали меньше, с такими-то ценами в магазинах )
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+6
Online
YuliyaK Online
Написано сегодня, в 14:36
А где молоко то? При изготовлении того продукта, что на витринах под названием Молоко, не пострадало ни одного грамма молока.
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