Около 17 тысяч южносахалинцев обратились за медпомощью в горбольницу в 2016 году

При посещении кардиологического и неврологического отделений поднят вопрос о частичной замене специализированного оборудования, уровень износа некоторых аппаратов приближается к критическому. Заведующая неврологическим отделением Евгения Светличная посетовала на острую нехватку среднего медицинского персонала:

— Просто катастрофа. Труд медицинской сестры в нашем отделении очень тяжелый. Работать с обездвиженными пациентами, проявлять к каждому не только профессиональное участие, но и душевную заботу, — не каждый выдерживает. Направляем заявку на специалистов, но мало, кто откликается.

В целом по учреждению уровень укомплектованности средним медицинским персоналом составляет 57,2%, врачами — 55,6%. В прошлом году в блок интенсивной терапии первичного сосудистого отделения устроился молодой специалист врач-реаниматолог Алексей Брилев. Появление даже одного специалиста, работающего на постоянной основе, по словам и.о. главного врача Андрея Ширяева, позволило существенно интенсифицировать работу подразделения.

Большие перспективы ждут травматологическое отделение. В составе подразделения планируется развернуть ортопедические койки. Алексей Пак акцентировал внимание на недостаточном развитии высокотехнологичной медицинской помощи, в частности, малых объемах операций по эндопротезированию суставов. Потребность в этом виде помощи ощутимая. Причиной тому, во-первых, увеличивающаяся продолжительность жизни населения региона. С возрастом уменьшается прочность костей, чаще случаются вывихи, переломы. Также рост травм напрямую зависит от активности населения занятиями любительским и профессиональным спортом. С каждым началом горнолыжного сезона врачи регистрируют подъем травматизма.

— Проводимых в учреждении 15 операций по замене тазобедренного сустава явно недостаточно, — отметил Алексей Пак. – Нужно выходить на объем 100-150 операций в год. У вас есть подготовленные специалисты, нужно переориентироваться на современные потребности.

Перестройке работы отделения будет способствовать и планируемое в этом году присоединение к отделению поликлиники №7 Южно-Сахалинска, специализирующейся на оказании помощи травматологического профиля. Реформирование позволит создать службу единого цикла: от амбулаторного приема до диагностики и госпитализации.

Во время посещений отделений встал вопрос и об организации гинекологических коек:

— Нонсенс, женщины с острой болью ездят из одного конца города в другой. Сначала на диагностику, потом уточнить диагноз, потом на операцию, эту систему будем перестраивать, — заметила первый заместитель министра Марина Гулевич. Этот вопрос будет решаться неотрывно от возможностей городской больницы, гинекологического отделения роддома и будущего перинатального центра.

Отдельное внимание министром уделено организации восстановительного лечения, созданию безбарьерной среды, особенно для пациентов, утративших навыки самостоятельного обслуживания. Хотя не в каждом отделении возможно провести существенные изменения в силу конструктивных особенностей здания.

— На эти вещи мало кто обращает внимание. Но лечение тяжелобольного человека – это не только медицина в чистом виде, это и комфортная среда, и внимание персонала. Моральное и физическое состояние ослабленного человека зависит, в том числе, и от возможности без посторонней помощи сходить в туалет, принять душ, — Марина Гулевич отдельно остановилась на бытовых условиях в учреждении.

Общее состояние больницы руководство минздрава оценило положительно. Во многих подразделениях проведен капитальный ремонт, но некоторая часть помещений еще нуждается в отделке. Эти работы запланированы и будут проводиться поэтапно.