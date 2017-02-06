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Порыв трубы в центре Южно-Сахалинска устранят в течение нескольких недель
Фото и видео очевидцев

Порыв трубы в центре Южно-Сахалинска устранят в течение нескольких недель

На водопроводных сетях горводоканала произошла утечка

Житель Южно-Сахалинска прислал в редакцию astv.ru видео неизвестного ручья, появившегося недавно в центре областной столицы - возле моста у поликлиники №4.

Как сообщил заместитель директора по производству МКП "Городской водоканал" Кирилл Подьяков, на самом деле в объектив видеокамеры нашему информатору удалось запечатлеть утечку одной из труб старых водопроводных сетей. Как раз напротив места утечки, проводятся плановые работы по ремонту и замене сетей водоснабжения.

- В течение двух следующих недель мы постепенно отключим старые водопроводные сети и подключим новые, недавно установленные. Таким образом утечка самоустранится, воды в старых трубах больше не будет, - сообщает Кирилл Подьяков. 

Заместитель директора горводоканала также отметил, что ремонтом вздувшегося асфальта и благоустройством территории рабочие займутся чуть позже, когда это будут позволять погодные условия. Для проведения таких работ температура воздуха должна быть плюсовая. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:09 +2
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Комментарии
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 13:14
Хорошо, что скоро Весна. )))
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:48
Написано: "В течение двух следующих недель мы постепенно отключим старые водопроводные сети и подключим новые, недавно установленные. Таким образом утечка самоустранится ".

А почему незамедлительно порывы не устраняют?
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0
Online
Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 14:05
VULKAN, чтобы старую трубу не ремонтировать. ее все равно отключат в ближайшее время
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:08
Мария Ащеулова, А утечку воды по счетам жильцов раскидают...
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0
Online
Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 14:13 Отредактированно сегодня, в 14:14
VULKAN, а вот это не уточнили в горводоканале
¯\_(
)_/¯
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