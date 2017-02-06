Порыв трубы в центре Южно-Сахалинска устранят в течение нескольких недель

Фото и видео очевидцев

Житель Южно-Сахалинска прислал в редакцию astv.ru видео неизвестного ручья, появившегося недавно в центре областной столицы - возле моста у поликлиники №4.

Как сообщил заместитель директора по производству МКП "Городской водоканал" Кирилл Подьяков, на самом деле в объектив видеокамеры нашему информатору удалось запечатлеть утечку одной из труб старых водопроводных сетей. Как раз напротив места утечки, проводятся плановые работы по ремонту и замене сетей водоснабжения.

- В течение двух следующих недель мы постепенно отключим старые водопроводные сети и подключим новые, недавно установленные. Таким образом утечка самоустранится, воды в старых трубах больше не будет, - сообщает Кирилл Подьяков.

Заместитель директора горводоканала также отметил, что ремонтом вздувшегося асфальта и благоустройством территории рабочие займутся чуть позже, когда это будут позволять погодные условия. Для проведения таких работ температура воздуха должна быть плюсовая.