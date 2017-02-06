Около 15 тысяч цыплят погибли в пожаре на фермерском хозяйстве в Троицком

Фото и видео очевидцев

Пострадавшему от пожара крестьянско-ферм ерскому хозяйству «Остров» окажут помощь областные власти. Соответствующие распоряжения Олег Кожемяко отдал сегодня в ходе рабочего совещания. Также по его поручению областное министерство сельского хозяйства проработает вопрос об обязательном страховании имущества всех внесенных в реестр сельскохозяйстве нных предприятий, получающих поддержку из бюджета, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

- Следует продумать, как сделать так, чтобы расходы на страховку имущества были приемлемыми для хозяйств, - сказал Олег Кожемяко. – Все это необходимо, чтобы различные случайности не становились губительными для сельских товаропроизводит елей, не наносили ущерба казне.

Напомним, утром 12 февраля произошел пожар в крестьянско-ферм ерском хозяйстве «Остров», которое находится в Анивском районе, в окрестностях села Троицкого. Огонь уничтожил старый птичник, в котором погибло около 15 тысяч цыплят перепелов и 18 тысяч голов маточного поголовья.

- «Остров» понес значительный ущерб, - отметил Михаил Кузьменко, министр сельского хозяйства Сахалинской области. – Сегодня мы принимаем организационные меры для того, чтобы помочь фермеру Сергею Киму вновь нарастить маточное поголовье. В частности, хозяйство закупит яйцо, а мы предоставим помещения для дальнейшего инкубирования и доращивания цыплят. Затем они переедут в здание нового птичника. Оно было построено при содействии областного бюджета, и введено в эксплуатацию в прошлом году. Думаю, в течение ближайших двух месяцев хозяйство с нашей помощью полностью восстановит поголовье перепелов.