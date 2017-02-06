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Около 15 тысяч цыплят погибли в пожаре на фермерском хозяйстве в Троицком
Фото и видео очевидцев

Около 15 тысяч цыплят погибли в пожаре на фермерском хозяйстве в Троицком

Островной минсельхоз поможет предприятию восстановить убытки

Пострадавшему от пожара крестьянско-фермерскому хозяйству «Остров» окажут помощь областные власти. Соответствующие распоряжения Олег Кожемяко отдал сегодня в ходе рабочего совещания. Также по его поручению областное министерство сельского хозяйства проработает вопрос об обязательном страховании имущества всех внесенных в реестр сельскохозяйственных предприятий, получающих поддержку из бюджета, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

- Следует продумать, как сделать так, чтобы расходы на страховку имущества были приемлемыми для хозяйств, - сказал Олег Кожемяко. – Все это необходимо, чтобы различные случайности не становились губительными для сельских товаропроизводителей, не наносили ущерба казне.

Напомним, утром 12 февраля произошел пожар в крестьянско-фермерском хозяйстве «Остров», которое находится в Анивском районе, в окрестностях села Троицкого. Огонь уничтожил старый птичник, в котором погибло около 15 тысяч цыплят перепелов и 18 тысяч голов маточного поголовья.

- «Остров» понес значительный ущерб, - отметил Михаил Кузьменко, министр сельского хозяйства Сахалинской области. – Сегодня мы принимаем организационные меры для того, чтобы помочь фермеру Сергею Киму вновь нарастить маточное поголовье. В частности, хозяйство закупит яйцо, а мы предоставим помещения для дальнейшего инкубирования и доращивания цыплят. Затем они переедут в здание нового птичника. Оно было построено при содействии областного бюджета, и введено в эксплуатацию в прошлом году. Думаю, в течение ближайших двух месяцев хозяйство с нашей помощью полностью восстановит поголовье перепелов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:40 0
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Место
Сахалинская областьАнивский районТроицкоефермерское хозяйство"остров"
Прочее
цыплятапожар
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:44
вот это пипец....жаль птичек.((((
не поджог ли это?...или нарушение эксплуатации эл.приборов и эл.проводки?...
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+3
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 15:14
Жалко маленьких...
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+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:44
Куры гриль...
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:46
вот рукожопы! сколько животин погибло!
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0
Zabolotny
Написано сегодня, в 18:22
Masenkaya, они бы все равно погибли, тупенькая ))
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0
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 16:01
Такое доброе хозяйство! Так жаль и фермеров, и птиц.
Столько трудов сгорело.
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+3
Annamaliya
Написано сегодня, в 16:15
Птичкав жалко ;(
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0
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 16:41 Отредактированно сегодня, в 16:43
наверняка в пожаре заинтересованы конкуренты, выращивающие бройлеров! фермера очень жалко! таких людей, порядочных и честных сейчас мало осталось: http://astv.ru/club/blog/hochu-skazat/XTOw8jZiUUSl..
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