Около 15 тысяч цыплят погибли в пожаре на фермерском хозяйстве в Троицком
Островной минсельхоз поможет предприятию восстановить убытки
Пострадавшему от пожара крестьянско-ферм
- Следует продумать, как сделать так, чтобы расходы на страховку имущества были приемлемыми для хозяйств, - сказал Олег Кожемяко. – Все это необходимо, чтобы различные случайности не становились губительными для сельских товаропроизводит
Напомним, утром 12 февраля произошел пожар в крестьянско-ферм
- «Остров» понес значительный ущерб, - отметил Михаил Кузьменко, министр сельского хозяйства Сахалинской области. – Сегодня мы принимаем организационные меры для того, чтобы помочь фермеру Сергею Киму вновь нарастить маточное поголовье. В частности, хозяйство закупит яйцо, а мы предоставим помещения для дальнейшего инкубирования и доращивания цыплят. Затем они переедут в здание нового птичника. Оно было построено при содействии областного бюджета, и введено в эксплуатацию в прошлом году. Думаю, в течение ближайших двух месяцев хозяйство с нашей помощью полностью восстановит поголовье перепелов.
не поджог ли это?...или нарушение эксплуатации эл.приборов и эл.проводки?...
Столько трудов сгорело.