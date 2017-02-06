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Одиннадцать младенцев весом больше 5 килограммов родились за год на Сахалине
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Одиннадцать младенцев весом больше 5 килограммов родились за год на Сахалине

15 малышей появились на свет с весом менее 1 кг

В 2016 году в Сахалинской области на свет появились 6630 малышей, в том числе 83 двойни и 1 тройня. Новорожденных мальчиков оказалось больше, чем представительниц прекрасного пола (3384 мальчика и 3246 девочек).

Средний рост нового жителя Сахалинской области в 2016 году составил 52,66 см, а средний вес – 3,34 кг.

Как сообщают в Сахалинском региональном отделении Фонда социального страхования, 15 малышей родились с весом менее 1 кг, а 11 младенцев в день своего рождения весили более 5 кг. Рост 36 малышей при рождении составлял менее 40 см., а у 90 детей – более 58 см.

Наименьшее количество деток рождаются в понедельник и выходные дни, а наиболее урожайными месяцами являются март, апрель, май, июнь и декабрь.

В 2016 году Сахалинским региональным отделением Фонда социального страхования перечислено более 57 млн. рублей учреждениям здравоохранения за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, а также услуги по диспансерному наблюдению ребенка, в первый год его жизни.

За счет средств родового сертификата беременные женщины по медицинским показаниям бесплатно обеспечиваются медикаментами по рецептам врача, а учреждения здравоохранения получают дополнительное финансирование на оплату труда медицинского персонала и оснащение медицинским оборудованием.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:17 0
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Комментарии
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:37
Это все американские витамины и всякая гадость с гормонами роста.
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+4
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Ярославчик Online
Написано сегодня, в 10:39
Я тоже родился с весом более 5 кг.
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+4
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:02
Я родилась 1.500)
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0
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багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:20
Малыши-крепыши!
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0
Mopsik
Написано сегодня, в 13:51
Ого, богатыри

А у меня доня вообще дюймовочкой родилась
2660
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0
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