Одиннадцать младенцев весом больше 5 килограммов родились за год на Сахалине

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15 малышей появились на свет с весом менее 1 кг

В 2016 году в Сахалинской области на свет появились 6630 малышей, в том числе 83 двойни и 1 тройня. Новорожденных мальчиков оказалось больше, чем представительниц прекрасного пола (3384 мальчика и 3246 девочек).

Средний рост нового жителя Сахалинской области в 2016 году составил 52,66 см, а средний вес – 3,34 кг.

Как сообщают в Сахалинском региональном отделении Фонда социального страхования, 15 малышей родились с весом менее 1 кг, а 11 младенцев в день своего рождения весили более 5 кг. Рост 36 малышей при рождении составлял менее 40 см., а у 90 детей – более 58 см.

Наименьшее количество деток рождаются в понедельник и выходные дни, а наиболее урожайными месяцами являются март, апрель, май, июнь и декабрь.

В 2016 году Сахалинским региональным отделением Фонда социального страхования перечислено более 57 млн. рублей учреждениям здравоохранения за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, а также услуги по диспансерному наблюдению ребенка, в первый год его жизни.

За счет средств родового сертификата беременные женщины по медицинским показаниям бесплатно обеспечиваются медикаментами по рецептам врача, а учреждения здравоохранения получают дополнительное финансирование на оплату труда медицинского персонала и оснащение медицинским оборудованием.