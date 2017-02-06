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Конкурс снежных фигур в честь Всемирного дня китов пройдет в Южно-Сахалинске

Конкурс снежных фигур в честь Всемирного дня китов пройдет в Южно-Сахалинске

Приглашаются все желающие

Экологический центр «Родник» и его клуб волонтеров «Волонтерская волна - Эко», уже седьмой год проводит акцию, посвященную  Всемирному дню защиты морских млекопитающих.

В этом году первый этап акции пройдет для пятиклассников лицея №1 г. Южно-Сахалинска. Волонтеры проведут познавательное занятие о морских обитателях. А 19 февраля (в воскресенье) все желающие приглашаются на продолжение, традиционный конкурс снежных фигур, который проводится совместно с городским парком культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Таким образом можно будет присоединиться к всемирной акции по защите морских млекопитающих.

Для создания снежных фигур китов, тюленей, дельфинов и прочей морской живности понадобятся лопатки, краски, пульверизаторы (можно от бытовой химии). Большие лопаты и ведра будут выдаваться на месте. Желательно одеться потеплее, взять запасные рукавицы, термос с чаем.

Авторы всех работ получат в награду призы и грамоты.

Начало мероприятия 19 февраля в 12:00 в городском парке культуры и отдыха (сбор за станцией детской железной дороги).

Справки по телефону: 41-87-13, 76-27-13.

Для справки: 19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих. В этот день в 1986 году был введен запрет на китовый промысел. Задача этого дня – привлечение внимания общественности, власти к вопросам защиты этих уникальных животных и вообще всех морских млекопитающих.

Источник: пресс-центр Экологического центра «Родник»

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:26 +2
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Комментарии
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:37 Отредактированно сегодня, в 10:37
Так нам снега не хватит
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+4
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:18
BenZziНовая_радуга, так у нас 18.Это им снега не хватит!
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+2
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:23
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+1
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 13:37
BenZziНовая_радуга, в смысле?
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