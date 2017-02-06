Дворовой собаке сахалинцы подарили коляску

Хозяйка собаки открывает дверь и сразу же извиняется. В доме ремонт. Сразу видно, что скучать здесь не приходится. В одной из комнат псу натягивают подгузник. Ему уже поскорее хочется погулять и он очень рад гостям.

Его черная моська просто светится от счастья. И Волчок (так зовут пса) готов вытерпеть все неудобства. За этой картиной с абсолютным равнодушием наблюдает кошка Ягодка. Она уже привыкла, что в доме периодически появляются новенькие. Ее саму подобрали в Ягодках и привезли сюда. Пес Волчок – не самый плохой вариант для нее.

Новый сосед дружелюбен и не сварлив, лизаться в морду не лезет, за хвост не таскает – так что нормально, жить можно. Где-то в недрах ремонта скрывается еще один кот. А из ванной доносится скрежет когтей. Там французский бульдог Лёня отчаянно пытается привлечь к себе внимание.

Коротенькие толстые лапки не позволяют ему выбраться из ванны. Он стоит на задних конечностях и жалостливо похрюкивает. Но выпускать его пока нельзя, иначе он всех свалит с ног – по крайней мере, так говорит его хозяйка Вера.

Вера рассказывает, что Волчка они присмотрели уже давно. Смешной черный пес постоянно ошивался в их дворе. Уже тогда она начала подыскивать ему хозяев. Но потом, видимо, пес помешал кому-то из соседей и его вывезли на окраину города. Там он попал под машину. И Вера забрала его к себе домой. Полтора месяца его лечили, кололи лекарства. Но пес так и не встал. А потом его отвезли во Владивосток и сделали МРТ. Томография показала, что у Волчка сломан позвоночник и, следовательно, управлять задними лапами он не может. Вере предложили усыпить собаку, но она придумала кое-что получше.

Подруга Веры – Алина – выносит из другой комнаты коляску. Это специальное приспособление для таких собак, как Волчок. Алина вспоминает, что когда увидела Веру с собакой на руках, то ее сердце защемило от жалости. Даже не раздумывая, она помогла деньгами, и Вера заказала через интернет-магазин коляску из Москвы.

Вера и Алина перебинтовывают задние лапы Волчка и продевают их в лямки. Теперь они не касаются пола. Как только девушки заканчивают, Волчок срывается с места и с пробуксовкой заворачивает в коридор. Собака в инвалидной коляске, безусловно, должна вызывать жалость. Но этого не происходит. Это очень смешное зрелище. А главное – собака счастлива.

Потом Вера с Волчком спускаются на лифте на первый этаж. Благо, подъезд оборудован пандусами. Волчок без проблем преодолевает единственный пролет, и лихо выкатывается на улицу. Местный дворовый кот с ужасом пятится под машину. За свою беспризорную жизнь он много чего повидал, но такого - еще нет. Кот обескуражен.

Впрочем, Волчок никого не стесняется, весело колесит себе дальше. Благодаря коляске он может набирать хорошую скорость. Очевидно, что за недели всех этих передряг он так истосковался по прогулкам, что теперь рад каждой минуте. Волчок – пес молодой, ему около года. Он полон сил и любопытства. Легко заводит новые знакомства. Вот и сейчас он встречает своего другана добермана Форса. Недавно ему купировали уши, и теперь он носит смешные подставки на голове. Пока их хозяева перекидываются парой слов, собаки совершают традиционный обряд обнюхивания.

В какой-то момент Волчок вдруг резко тормозит. Он не хочет выходить на тротуар проспекта Мира. Может быть, услышал шум машин, что-то вспомнил и испугался. Вера говорит, что обычно такого не бывает. Ему нравится гулять по улицам. Но девушка не пытается вытащить пса. Она садится рядом на корточки и обнимает его, треплет по голове, что-то шепчет и целует в лоб. Через несколько секунд они готовы идти дальше. Волчок себя чувствует в безопасности.

К сожалению, Вера не может оставить себе Волчка. Он сделала, что могла для его счастья, и теперь готова отдать его в хорошие руки. Вера реально оценивает свои силы. Два кота и французский бульдог Лёня – уже хорошая нагрузка.

Волчок – пес особенный. Но он совсем не нуждается в жалости и, кстати, лекарствах. Его жизнелюбию можно только позавидовать. Если вы готовы стать верным другом и ответственным хозяином для Волчка, звоните Вере - 29-45-53. Не упустите свое мохнатое счастье.