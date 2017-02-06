Режиссер из Москвы проведет мастер-классы для сахалинских студентов
В проекте «Чудо‐день» участвуют будущие актеры
Проект «Чудо?день» раздвигает рамки форм и форматов. В Сахалинском театре кукол пройдут не только запланированный спектакль. Автор и режиссер Оксана Исаева (театр «Инсайд», Москва) с удовольствием согласилась провести цикл специальных тренингов. Их участниками стали более сорока студентов Сахалинского колледжа искусств и Сахалинского государственного университета.
Только практика. Упражнения для раскрепощения, тренировка для голосовых связок и многое другое, основанное на знаниях и опыте мастера.
Все занятия проходили на большой сцене Сахалинского театра кукол, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела островного региона.
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