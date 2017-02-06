новости
новости
Регистрация
Форум «ОстроVа» соберет в Охе более 150 молодых сахалинцев

Форум «ОстроVа» соберет в Охе более 150 молодых сахалинцев

Участники разработают бренд муниципальных образований островного региона

Северный город Сахалинской области Оха с 23 по 27 февраля 2017 года примет более 150 первых участников форумной кампании «ОстроVа - 2017», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

На территории Охинского городского округа развернутся сразу две первые молодёжные образовательные площадки: межмуниципальный молодёжный образовательный форум «Формула Успеха» и областная школа добровольчества «Доброволец - 2017».

Участниками форумных площадок станут представители молодёжи Тымовского, Александровск-Сахалинского, Ногликского, Смирныховского, Невельского и Охинского городских округов.

Форумчан ждёт насыщенная и уникальная образовательная программа, в рамках которой будут раскрыты приоритетные направления для молодёжи: молодёжное предпринимательство, патриотическое воспитание, добровольчество, гражданская активность, социальное проектирование и разработка личного бренда муниципального образования.

Форум посетят эксперты всероссийского, дальневосточного и регионального экспертного сообщества и они надеются на плодотворную работу и коммуникационную обратную связь. Форум проводится при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:15 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьОха
Прочее
«ОстроVа - 2017»
Популярное на ASTV
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Пожарные Корсакова ликвидировали возгорание в частном доме
Пожарные Корсакова ликвидировали возгорание в частном доме
Томаринские школьники представят Сахалин на первенстве России по биатлону
Томаринские школьники представят Сахалин на первенстве России по биатлону
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru