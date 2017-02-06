Форум «ОстроVа» соберет в Охе более 150 молодых сахалинцев

Северный город Сахалинской области Оха с 23 по 27 февраля 2017 года примет более 150 первых участников форумной кампании «ОстроVа - 2017», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

На территории Охинского городского округа развернутся сразу две первые молодёжные образовательные площадки: межмуниципальный молодёжный образовательный форум «Формула Успеха» и областная школа добровольчества «Доброволец - 2017».

Участниками форумных площадок станут представители молодёжи Тымовского, Александровск-Сахалинского, Ногликского, Смирныховского, Невельского и Охинского городских округов.

Форумчан ждёт насыщенная и уникальная образовательная программа, в рамках которой будут раскрыты приоритетные направления для молодёжи: молодёжное предпринимательс тво, патриотическое воспитание, добровольчество, гражданская активность, социальное проектирование и разработка личного бренда муниципального образования.

Форум посетят эксперты всероссийского, дальневосточного и регионального экспертного сообщества и они надеются на плодотворную работу и коммуникационную обратную связь. Форум проводится при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.