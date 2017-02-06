В конце следующей недели на Сахалин придет небольшой циклон

Большую часть прошедшей недели воздушная масса приходила на Сахалин с районов Охотского моря и Тихого океана, принося с собой небольшой и умеренный снег, а также высокую температуру. Среднесуточная температура воздуха была выше нормы на севере Сахалина на 10-15°, на юге нашего острова на 5-8°, сообщает ФГБУ «Сахалинское УГМС».

В выходные дни над районами Сахалинской области еще сохранятся восточные потоки, поэтому на Сахалине и на Курильских островах ожидается небольшой и умеренный снег, порывистый ветер, местами слабая метель. Температура ночью на Сахалине -3…-8°, на Курилах -4…+1°; днем -2…+3°.

В начале рабочей недели атмосферные процессы будут меняться, воздушная масса будет приходить с материка, принося более сухой и морозный воздух. На Сахалине почти всю рабочую неделю погода ожидается преимущественно без осадков, ветры от слабых до умеренных. Температура ночью -10…-15°, в долинах до 20° мороза; днем -1…-6°.

И только в конце рабочей недели юг Сахалина окажется в зоне влияния неглубокого циклона, смещающегося южнее нашего острова. На Сахалине будет отмечаться небольшой снег, на юге усилится ветер до 12-17 м/с.

На Курильских островах большую часть следующей недели ожидается временами небольшой снег, порывистый ветер. Но в середине недели в районе Северных Курил сформируется циклон, почти сутки в Северо-Курильском районе будет отмечаться снег, метель, очень сильный ветер. Температура воздуха ночью -1…-6°, днем около 0°.

В областном центре в субботу временами небольшой снег, температура ночью -7…-9°, днем -1…+1°.

В воскресенье умеренный снег, ночью слабая метель. Температура ночью -4…-6°, днем 0…+2°.