новости
новости
Регистрация
В конце следующей недели на Сахалин придет небольшой циклон

В конце следующей недели на Сахалин придет небольшой циклон

В выходные на островах прогнозируется плюсовая температура

Большую часть прошедшей недели воздушная масса приходила на Сахалин с районов Охотского моря и Тихого океана, принося с собой небольшой и умеренный снег, а также высокую температуру. Среднесуточная температура воздуха была выше нормы на севере Сахалина на 10-15°, на юге нашего острова на 5-8°, сообщает ФГБУ «Сахалинское УГМС».

В выходные дни над районами Сахалинской области еще сохранятся восточные потоки, поэтому на Сахалине и на Курильских островах ожидается небольшой и умеренный снег, порывистый ветер, местами слабая метель. Температура ночью на Сахалине -3…-8°, на Курилах -4…+1°; днем -2…+3°.

В начале рабочей недели атмосферные процессы будут меняться, воздушная масса будет приходить с материка, принося более сухой и морозный воздух. На Сахалине почти всю рабочую неделю погода ожидается преимущественно без осадков, ветры от слабых до умеренных. Температура ночью -10…-15°, в долинах до 20° мороза; днем -1…-6°.

И только в конце рабочей недели юг Сахалина окажется в зоне влияния неглубокого циклона, смещающегося южнее нашего острова. На Сахалине будет отмечаться небольшой снег, на юге усилится ветер до 12-17 м/с.

На Курильских островах большую часть следующей недели ожидается временами небольшой снег, порывистый ветер. Но в середине недели в районе Северных Курил сформируется циклон, почти сутки в Северо-Курильском районе будет отмечаться снег, метель, очень сильный ветер. Температура воздуха ночью -1…-6°, днем около 0°.

В областном центре в субботу временами небольшой снег, температура ночью -7…-9°, днем -1…+1°.

В воскресенье умеренный снег, ночью слабая метель. Температура ночью -4…-6°, днем 0…+2°.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:57 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
погодациклонзимаморозтепло
Популярное на ASTV
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Masenkaya
Написано вчера, в 15:07
Что с погодой происходит?! весна с зимой развлекаются!
Ответить
+3
Black65
Написано вчера, в 15:25
Главное с 24 по 26 не приходи
Ответить
+2
Добрый человек
Написано вчера, в 15:31
надо перенести на 8 марта.)))
Ответить
+2
vladsakh
Написано вчера, в 16:31
Добрый человек, На 8е полюбасу будет. Без переносов.
Ответить
0
Galina55
Написано вчера, в 15:47
Точно.
Ответить
0
KsuKsu
Написано вчера, в 15:52
Самые снежные месяцы февраль да март....
Ответить
+3
senchick
Написано вчера, в 15:59
А где Сахалинские, лютые, февральские морозы?
Ответить
+2
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 16:18
senchick, А на кой они нужны?
Ответить
+4
vladsakh
Написано вчера, в 16:33
Пошло потихоньку дело к весне.
Ответить
0
ineska
Написано вчера, в 23:06
весна придет в июне!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Задержан южносахалинец, укравший два планшета из магазина цифровой техники
Задержан южносахалинец, укравший два планшета из магазина цифровой техники
Сахалинские дзюдоисты отправятся на всероссийский турнир в Хабаровск
Сахалинские дзюдоисты отправятся на всероссийский турнир в Хабаровск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru