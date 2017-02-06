Сахалинский лыжник отправится на чемпионат мира в Финлядию

С 21 февраля по 5 марта в Лахти (Финляндия) пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. Накануне были определены расширенные составы российских команд по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. В заявку включены пять двоеборцев и одиннадцать прыгунов (шесть мужчин и пять женщин), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.