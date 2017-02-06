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Сахалинский лыжник отправится на чемпионат мира в Финлядию
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Сахалинский лыжник отправится на чемпионат мира в Финлядию

Александр Баженов включен в состав сборной России

С 21 февраля по 5 марта в Лахти (Финляндия) пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. Накануне были определены расширенные составы российских команд по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. В заявку включены пять двоеборцев и одиннадцать прыгунов (шесть мужчин и пять женщин), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Как сообщает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ, в состав мужской сборной России на чемпионат мира в Лахти включены Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, Евгений Климов, Алексей Ромашов, Александр Баженов, Максим Сергеев.

Напомним, что мастер спорта Александр Баженов является воспитанником СШОР зимних видов спорта Южно-Сахалинска.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 09:21 +2
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Комментарии
Добрый человек
Написано вчера, в 10:25
Желаем успехов!
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+2
багз-банни
Написано вчера, в 22:06
Круто!
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+2
Ягодка
Написано вчера, в 23:06
Ого!!! Вот это класс!!
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+3
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