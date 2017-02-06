Сахалинский лыжник отправится на чемпионат мира в Финлядию
Александр Баженов включен в состав сборной России
С 21 февраля по 5 марта в Лахти (Финляндия) пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. Накануне были определены расширенные составы российских команд по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. В заявку включены пять двоеборцев и одиннадцать прыгунов (шесть мужчин и пять женщин), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Как сообщает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ, в состав мужской сборной России на чемпионат мира в Лахти включены Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, Евгений Климов, Алексей Ромашов, Александр Баженов, Максим Сергеев.
Напомним, что мастер спорта Александр Баженов является воспитанником СШОР зимних видов спорта Южно-Сахалинска.