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Семью переселенцев из ветхого жилья заселили в неотапливаемую квартиру в Дальнем
home-secret.ru

Семью переселенцев из ветхого жилья заселили в неотапливаемую квартиру в Дальнем

Поврежден газовый котел, но и застройщик и власти отказываются его менять

16 декабря 2016 года семья южносахалинцев Паласковых получила ключи от квартиры в новостройке в Дальнем, по программе переселения из  ветхого и аварийного жилья. Однако новоселье омрачило отсутствие отопления.

- Прошло уже почти два месяца, как мы живем без тепла, - рассказывает обратившаяся в редакцию astv.ru Нина Паласкова. - Квартиру греем обогревателями - "ветерками". Если они выключены, находиться в комнатах невозможно - слишком холодно. 

Экспертиза показала, что при пусконаладочных работах газовый котел был запитан водой, проверен и выключен. После этого воду из системы не вылили. Как объясняет мастер из-за того, что во время холодов квартира не отапливалась, вода в системе замерзла и это привело к повреждению электроники. Специалист, проводивший проверку, рекомендовал полностью заменить оборудование.

Компания подрядчик, построившая дома и установившая все необходимое для проживания оборудование, заменить газовый котел отказалась, назвав ситуацию "не гарантийным случаем". 

В управлении капитального строительства администрации Южно-Сахалинска объяснили, что во всех жилых помещениях этого дома в соответствии с проектом было установлено газовое оборудование, которое при передаче жилого дома в муниципальную собственность находилось в исправном состоянии. Поэтому специалисты УКС посоветовали обратиться по вопросу замены котла в управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска.

Там, в свою очередь, было принято решение направить обращение дальненцев в департамент городского хозяйства Южно-Сахалинска и снова в УКС. Но все ведомства отказались менять котел. 

- Сами мы заменить оборудование не сможем, на это требуется не менее 40 тысяч рублей, у нас нет столько денег, - говорит южносахалинка. - Сейчас ждем ответа из прокуратуры.

Прокуратура перенаправила обращение семьи жителей пригорода Южно-Сахалинска мэру областной столицы. Ответ от администрации города дальненцы получат ориентировочно в конце февраля. 

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 17:26 +4
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Комментарии
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 17:38
В принципе они правы!А если ещё раз просахатят ,топить не будут в целях экономии,опять гарантийная замена?
Так весь остров на одно Дальнее будет работать...
Заселились ,работало всё давай досвиданья...
Вообще в Дальнее переселяли с какой планеты,претензии у них какие то не Земные.
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+1
Klukva_Vik
Написано вчера, в 19:11
О™оРоЗоК, может они и не жили в тот период когда начались холода? Не думаю, что это вина жильцов
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+5
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 19:16
Klukva_Vik, Они приняли квартиру,
читаем повнимательней.
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+1
Мария Ащеулова
Написано вчера, в 20:19
О™оРоЗоК, квартиру принимали еще летом... не жильцы... ключи от квартиры семье вручили только в декабре... в декабре уже было холодновато
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+6
Еще 12 комментариев
Добрый человек
Написано вчера, в 21:04
Вина однозначно подрядчика..
Привет армяшке.
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+4
Klukva_Vik
Написано вчера, в 21:11
Добрый человек, скорее от армяшки)))
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+5
Добрый человек
Написано вчера, в 21:13
Klukva_Vik,
который совсем не няшка.))))))))))
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+2
YuliyaK
Написано вчера, в 22:18
Добрый человек, протакие случаи слышала в домах от Сферы и Сах-Инжиниринга.
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0
Еще 2 комментария
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 23:17
И никому нет дела до происходящего... Наверное, такой беспредел может быть только в России...
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