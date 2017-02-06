Семью переселенцев из ветхого жилья заселили в неотапливаемую квартиру в Дальнем

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Поврежден газовый котел, но и застройщик и власти отказываются его менять

16 декабря 2016 года семья южносахалинцев Паласковых получила ключи от квартиры в новостройке в Дальнем, по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако новоселье омрачило отсутствие отопления.

- Прошло уже почти два месяца, как мы живем без тепла, - рассказывает обратившаяся в редакцию astv.ru Нина Паласкова. - Квартиру греем обогревателями - "ветерками". Если они выключены, находиться в комнатах невозможно - слишком холодно.

Экспертиза показала, что при пусконаладочных работах газовый котел был запитан водой, проверен и выключен. После этого воду из системы не вылили. Как объясняет мастер из-за того, что во время холодов квартира не отапливалась, вода в системе замерзла и это привело к повреждению электроники. Специалист, проводивший проверку, рекомендовал полностью заменить оборудование.

Компания подрядчик, построившая дома и установившая все необходимое для проживания оборудование, заменить газовый котел отказалась, назвав ситуацию "не гарантийным случаем".

В управлении капитального строительства администрации Южно-Сахалинска объяснили, что во всех жилых помещениях этого дома в соответствии с проектом было установлено газовое оборудование, которое при передаче жилого дома в муниципальную собственность находилось в исправном состоянии. Поэтому специалисты УКС посоветовали обратиться по вопросу замены котла в управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска.

Там, в свою очередь, было принято решение направить обращение дальненцев в департамент городского хозяйства Южно-Сахалинска и снова в УКС. Но все ведомства отказались менять котел.

- Сами мы заменить оборудование не сможем, на это требуется не менее 40 тысяч рублей, у нас нет столько денег, - говорит южносахалинка. - Сейчас ждем ответа из прокуратуры.

Прокуратура перенаправила обращение семьи жителей пригорода Южно-Сахалинска мэру областной столицы. Ответ от администрации города дальненцы получат ориентировочно в конце февраля.