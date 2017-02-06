От надвигающейся свалкижителей Южно-Сахалинска обещают защитить мусорной стеной

Городская свалка Южно-Сахалинска надвигается на улицу Лермонтова. Между автобусной остановкой и огромной кучи мусора осталось всего метров сто. И это расстояние постоянно сокращается. Бедствие от набирающей обороты городской свалки терпят жители частного сектора и дачники. Люди негодуют.

«Нам говорят, что свалка закрыта, а на деле иначе. Летом мы начнем задыхаться, зловоние пойдет в нашу сторону»,- говорит Светлана Козлова, жительница Южно-Сахалинска.

В районе городской свалки в садовых товариществах проживают более 500 семей. Жители предполагают, свалку развернули к дороге, потому что с другой стороны начали раздавать участки под индивидуальное строительство. Якобы теперь расти мусорная гора может только в эту сторону.

«Здесь автобусы ездят, туристы постоянно приезжают. А тут можно увидеть мусор от разломанных домов и бытовые отходы», - Татьяна Полищук жительница Южно-Сахалинска

«Нам говорили, свалку новую будут строить и завод. Тут все засыпят песком и высадят деревья. Ничего подобного. Как возили мусор, так и возят»,- возмущается Алексей Влазин.

В администрации Южно-Сахалинска сообщили, что надвигающаяся мусорная стена создана исключительно ради блага окрестных жителей. Выяснилось, работники свалки приступили к созданию заградительного бруствера. Из отходов сделают преграду и уплотнят песком. В будущем заграждение избавит улицу и жителей от разлетающегося мусора. Работы собираются завершить на следующей неделе.