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От надвигающейся свалкижителей Южно-Сахалинска обещают защитить мусорной стеной

От надвигающейся свалкижителей Южно-Сахалинска обещают защитить мусорной стеной

На местном полигоне рабочие начали возводить стену изотходов

Городская свалка Южно-Сахалинска надвигается на улицу Лермонтова. Между автобусной остановкой  и огромной кучи мусора осталось всего метров сто. И это расстояние постоянно сокращается. Бедствие от набирающей обороты городской свалки терпят жители частного сектора и дачники. Люди негодуют. 

 «Нам говорят, что свалка закрыта, а на деле иначе. Летом мы начнем задыхаться, зловоние пойдет в нашу сторону»,- говорит Светлана Козлова, жительница Южно-Сахалинска. 

В районе городской свалки в садовых товариществах проживают более 500 семей. Жители предполагают, свалку развернули к дороге, потому что с другой стороны начали раздавать участки под индивидуальное строительство. Якобы теперь расти мусорная гора может только в эту сторону.

«Здесь автобусы ездят, туристы постоянно приезжают. А тут можно увидеть мусор от разломанных домов и бытовые отходы», - Татьяна Полищук жительница Южно-Сахалинска

«Нам говорили, свалку новую будут строить и завод. Тут все засыпят песком и высадят деревья. Ничего подобного. Как возили мусор, так и возят»,- возмущается Алексей Влазин.

В администрации Южно-Сахалинска сообщили, что надвигающаяся мусорная стена создана исключительно ради блага окрестных жителей. Выяснилось, работники свалки приступили к созданию заградительного бруствера. Из отходов сделают преграду и уплотнят песком. В будущем заграждение избавит улицу и жителей от разлетающегося мусора. Работы собираются завершить на следующей неделе.

Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 08:45 +1
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Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 09:17
"свалкажители"??? "изотходы"?? Кто это? Куда они надвигаются?
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+5
Добрый человек
Написано сегодня, в 10:07
Klukva_Vik,
я тож поржал.)))
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 10:09
я пришлаааа...))))
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+5
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:17
Ужас!!! Позор!
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 11:41
Позорище в центре города практически не могут навести порядок с переработкой мусора!
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