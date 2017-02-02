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Жителей островного региона познакомят с Сахалином глазами японских поэтов

Жителей островного региона познакомят с Сахалином глазами японских поэтов

Авторами книги стали выпускница и профессор СахГУ

В серии «Монографии ученых Сахалинского государственного университета» издана книга Елены Иконниковой и Александры Никоновой «Сахалин и Курильские острова в японской литературе ХХ –XXI веков», сообщает пресс-служба СахГУ.

По словам одного из авторов книги, профессора Сахалинского государственного университета Елены Иконниковой, монография отражает исследование в области литературного краеведения. В изданной монографии, как и в других работах кафедры русской и зарубежной литературы Сахалинского государственного университета литературное краеведение (изучение которого как специальной дисциплины в вузе было положено профессором Робертом Майманом) рассматривается как понятие, вбирающее в себя и литературу, созданную в условиях региона, и литературу, созданную о регионе. Такое определение позволяет показать художественный образ Сахалина и Курильских островов не только в региональных границах, а намного шире, в зарубежном контексте.

Детально в книге рассмотрены произведения с упоминанием Сахалина и Курильских островов более чем у двадцати японских писателей и поэтов: Исикавы Такубоку и Китахары Хакусю, Симаки Кэнсаку и Хаяси Фумико, Миядзавы Кэндзи и Кандзавы Тосико. В поле внимания авторов монографии попали и довольно популярные в современном культурном пространстве Нобелевский лауреат по литературе Оэ Кэндзабуро, а также номинанты на получение Нобелевской премии в разные годы – Мисима Юкио и Мураками Харуки.

Для выпускницы Сахалинского государственного университета Александры Никоновой, получившей в 2011 году ученую степень магистра в стенах Санкт-Петербургского государственного университета, изданная монография не первый опыт научной работы. Статьи Александры Никоновой по японской литературе ХХ – XXI веков и, в частности, по колониальной культуре, публиковались в местной и центральной научной периодике. Интерес к литературному краеведению у Александры Никоновой зародился ещё на студенческой скамье, когда девушка самостоятельно перевела на русский язык ряд фрагментов из прозы Самукавы Котаро для выпускной квалификационной работы. И в монографии Александра Никонова, используя профессиональный опыт переводов с японского языка, открывает читателям «Остров Тюлений» и «Подземную страну зверей» Хисао Дзюрана, созданные на Сахалине лирические миниатюры Ямагути Сэйси, произведения Юдзурихары Масако и другое. Эпизодические вставки переводов позволяют понять особенности художественного слога отдельных японских писателей и подкрепить размышления цитатами из еще не переведенных в России книг. 

Внешними рецензентами монографии стали известные в России японисты – Елена Дьяконова и Татьяна Бреславец. Исторический фон книги был положительно оценен в научном отзыве профессора Сахалинского государственного университета, доктора исторических наук Натальи Потаповой. Монография завершается аннотациями на английском, японском, корейском и китайском языках. А это позволяет предположить, что книга может быть востребована и зарубежными учеными. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:15 +3
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Комментарии
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 19:27
Всегда было интересно посмотреть глазами японцев!Мир уже или нет?
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