В южно-сахалинском пункте передержки увеличилось количество мест для животных

Улучшились условия содержания безнадзорных животных на территории муниципального пункта передержки в Христофоровке. Работа учреждения стала прозрачной для горожан, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, год назад к мэру города Сергею Надсадину обратились волонтеры одной из городских общественных организаций по защите животных. В ходе этой встречи был поднят ряд актуальных вопросов, касающихся содержания безнадзорных животных в муниципальном пункте передержки. Здесь не было вольеров с теплыми будками для реабилитации собак, теплого помещения для содержания кошек и собак, перенесших операции по стерилизации, отсутствовала карантинная зона. Все высказанные замечания были взяты на карандаш. Год спустя руководство учреждения отчитывается об исполнении поручений мэра.

- Для улучшения работы пункта, а также для более комфортного содержания безнадзорных животных отремонтированы вольеры летнего типа, установлены уличные вольеры с утепленными будками, - сказал начальник отдела мониторинга состояния объектов благоустройства МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Алексей Сапронов. - В 2016 году приобретен теплый модуль для послеоперационного размещения собак и кошек в холодное время года, подведено водоснабжение. Теперь в пункте одновременно могут находиться порядка 125 безнадзорных животных.

Кроме того, в рамках исполнения поручений мэра в дополнение к имеющимся на территории пункта 4 камерам видеонаблюдения еще одну установили в операционном блоке. Камеры работают в режиме нон-стоп: на мониторе указаны дата и время записи. В планах руководства заменить их на более современные.

За 3 года работы пункта, по мнению специалистов, количество безнадзорных животных, отлавливаемых первично, на улицах городского округа заметно сократилось. Сегодня пункт передержки заполнен менее чем наполовину - в нем находятся 50 собак и две кошки. Им проведены операции по стерилизации.

С момента поступления в пункт животное может находиться в нем до 14 дней. Весь период содержания питание и уход осуществляются в соответствии с ветеринарными нормами и правилами. Затем кошек и собак, которые не обрели за это время своих хозяев, возвращают в привычную среду обитания. Однако стоит отметить, что муниципальный пункт передержки безнадзорных животных на безвозмездной основе сотрудничает с волонтерами. Неравнодушные горожане помогают передать питомцев в хорошие руки. В 2016 году с их помощью новых хозяев обрели 67 собак и кошек.

Чтобы работники специализированного предприятия, а также простые горожане смогли определить среди бездомных собак и кошек ранее отловленных, было решено устанавливать на животных более заметные метки идентификации.

- До недавнего времени мы использовали один вид метки - наносили татуировку на внутреннюю часть бедра животного, - отметил начальник ветеринарного пункта передержки Иван Рымарь. - Теперь в дополнение к клейму ставим на ухо собакам и кошкам клипсу желтого цвета, которую невозможно снять.

В прошлом году было установлено 90 таких «украшений». Сотрудники питомника обращаются к горожанам с просьбой не пытаться снять клипсы, чтобы не травмировать животное многократным отловом.

В пункт передержки животные попадают с улиц города. Отлов безнадзорных животных происходит по заявкам горожан ежедневно, при наименьшем скоплении людей. На базе МБУ «Зеленый город» работают две бригады ловцов. Они используют ружье с определенной дозой снотворного, которой достаточно для временного обездвиживания животного, а также петлю или сети.

За день в пункт поступают шесть и более животных. Сегодня в разработке находятся 90 заявок от жителей областного центра. По словам работников пункта передержки, во время отлова наряду с дворнягами попадаются собаки благородных пород. К примеру, на днях в питомник доставили молодого кобеля хаски. Рядом в вольерах обитают алабаи, овчарки, кавказцы, лайки и спаниели.

Оставить заявку на отлов безнадзорных животных горожане могут по телефону 510-100 (приемная ДГХ Южно-Сахалинска).

А желающих обрести себе верного друга приглашают посетить пункт временной передержки безнадзорных животных, расположенный на ул. Шоссейной, 5 в п/р Лиственничное, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт. Сотрудники приюта составят договор с будущим владельцем.