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В Южно-Сахалинске названо имя лучшего учителя 2017 года

В Южно-Сахалинске названо имя лучшего учителя 2017 года

Героем дня стала учитель английского языка гимназии № 3 Ксения Бурова

В зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске прошло торжественное закрытие муниципального этапа конкурса «Учитель года-2017». Героем дня стала учитель английского языка гимназии № 3 Ксения Бурова.

Ей были вручены диплом, лента победителя, подарки, а также герб конкурса - пеликан, символизирующий самоотверженную любовь к детям.

Вручая главный приз победительнице, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поблагодарил участников за мастерство, профессиональную смелость и отметил огромный вклад учительства в воспитание юного поколения горожан.

Вместе с Ксенией в течение недели за первый приз боролись еще 9 педагогов, среди которых учителя математики, английского языка, начальных классов, физической культуры, истории, обществознания и экономики, а также педагог-психолог. Они проводили открытые уроки, давали мастер-классы, принимали участие в других состязаниях.

Профессиональные и личные качества участников оценивали 4 состава жюри, куда в числе прочих специалистов вошли сотрудники института развития образования Сахалинской области, учителя-предметники, учащиеся старших классов. Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова поблагодарила судей за профессиональную, корректную и добросовестную работу.

Они определили победителей в нескольких дополнительных номинациях. Приз «Педагогический дебют» достался учителю истории и обществознания лицея № 1 Татьяне Пак. В номинации «Педагогический поиск» лучшим стал учитель английского языка школы № 11 Евгений Батаев. Его слова о любимой работе: «Делаю то, что мне нравится, и мне нравится то, что я делаю» - зал встретил аплодисментами.

Искреннюю реакцию публики вызвали и проникновенно прозвучавшие со сцены строки Роберта Рождественского: «Учитель - профессия дальнего действия, главная на Земле!»

Приза «Традиции в инновациях» удостоилась учитель математики школы № 1 Ольга Грачева. Ее же детское жюри признало учителем года.

По решению альтернативного жюри, в которое вошли победители конкурса прошлых лет, лучшим стал учитель физической культуры гимназии № 1 Андрей Тишевский.

На областном этапе конкурса «Учитель года-2017» островную столицу представят Ксения Бурова и Андрей Тишевский. Впервые общегородской конкурс «Учитель года» состоялся в Южно-Сахалинске в 1998 году.

Источник: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

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Учитель года-2017
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:39 +3
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Написано сегодня, в 21:06
Молодцы! Поздравляю! Приятно видеть в списке и нашу школу.
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