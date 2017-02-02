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Участок дороги с мостом в Корсаковском районе отремонтируют за 366 миллионов рублей

Участок дороги с мостом в Корсаковском районе отремонтируют за 366 миллионов рублей

Строительные работы завершатся в 2018 году

Участок дороги Корсаков-Новиково между 11 и 19 км трассы ждет реконструкция. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Сейчас тендер находится на стадии подачи заявок, которые принимаются до 27 февраля. Аукцион между участниками будет проведен в электронном формате 3 марта. 

Протяженность всей дороги от Корсакова до Новикова составляет 79 км. На 12-м километре дороге находится 50-метровый мост через реку Мерея. Его реконструкция также включена в проект ремонта дорожного полотна. 

Так как строительство будет завершено только в 2018 году, в период ската молоди тихоокеанских лососей -  с мая по октябрь - работы на мосту будут остановлены.

Начальная и максимальная стоимость строительства 366 968 000 рублей. Деньгу будут выделены из бюджета Корсаковского городского округа. 

Заказчиком выступает МБУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа». Проект разработал АО «Автодорпроект». 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:02 +4
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Комментарии
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 10:10
Хоть убейте,
но не помню я там 50 метровых мостов.
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+4
КиР84
Написано сегодня, в 10:39
О™оРоЗоК, наверное старый, который прямо шёл. Но там метров 30-35 будет
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+2
Мария Ащеулова
Написано сегодня, в 11:04
О™оРоЗоК, по техзаданию длина мотса 48 с копейками
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+4
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:12
О™оРоЗоК, Это мост, который построили и не эксплуатируют. Там какие-то ошибки при строительстве были.
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+3
КиР84
Написано сегодня, в 10:41
Кранты красотам на Евстафьева и Мраморном. Сейчас хоть дорога народ останавливает, а потом как в Аниве будет. Засрут всё
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+3
Black_Kathrine
Написано сегодня, в 12:48
КиР84, а причем тут данный мост и дорога? её вроде не трогает никто
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0
КиР84
Написано сегодня, в 12:56
Black_Kathrine, так мост часть дороги
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0
Black_Kathrine
Написано сегодня, в 13:06
КиР84, вы реально думаете, что все дело в нём? он не влияет на те субъекты, что вы описали
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0
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 11:45 Отредактированно сегодня, в 11:46
наконец-то приняли то единственное верное решение-достроить обводной участок дороги с мостом через р. Мерею, которые строили на деньги Сахалинской энергии, которые потырили и их не хватило достроить, потому и забросили всё на много лет, вопрос окончания строительства пробивали корсаковские общественники через Москву.
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+4
ILYA301968
Написано сегодня, в 12:01
Да!
Давно пора было доделать несостоявшийся мост-Трамплин через реку Мерейю!
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:13
Деньги выделяют из бюджета КГО.
А кто будет отвечать за разворованные деньги сахалинской энергии?
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:56
Ярославчик, как кто?
Дед Пихто, кто ж еще...
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+5
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:23
НюНик_просто_Анна, Таким я о том же.
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+1
Хронос
Написано сегодня, в 13:19
Эх скока денюшек уплывет. Вот кто делал дорогу до Пригородное, тем и надо давать это дело делать, качественно сделали. Остальные лесорубы и пилорамщики!
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0
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