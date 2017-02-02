Участок дороги с мостом в Корсаковском районе отремонтируют за 366 миллионов рублей

Участок дороги Корсаков-Новиково между 11 и 19 км трассы ждет реконструкция. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Сейчас тендер находится на стадии подачи заявок, которые принимаются до 27 февраля. Аукцион между участниками будет проведен в электронном формате 3 марта.

Протяженность всей дороги от Корсакова до Новикова составляет 79 км. На 12-м километре дороге находится 50-метровый мост через реку Мерея. Его реконструкция также включена в проект ремонта дорожного полотна.

Так как строительство будет завершено только в 2018 году, в период ската молоди тихоокеанских лососей - с мая по октябрь - работы на мосту будут остановлены.

Начальная и максимальная стоимость строительства 366 968 000 рублей. Деньгу будут выделены из бюджета Корсаковского городского округа.

Заказчиком выступает МБУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа». Проект разработал АО «Автодорпроект».