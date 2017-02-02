Сахалинэнерго направило более 2000 уведомлений должникам

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ОП «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго» направило 2 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки.

Напомним, оплатить электроэнергию граждане обязаны до 25-го числа каждого месяца (включительно). Тем, чей долг превышает два норматива потребления, установленного в регионе, направляются предупреждения о приостановлении подачи электроэнергии. Восстановление энергоснабжения производится только после оплаты долга, причем данная услуга – платная. Если гражданин не имеет возможности погасить задолженность сразу, в Энергосбыте с ним могут заключить соглашение о реструктуризации долга.

Сахалинэнерго в очередной раз обращает внимание граждан на размеры штрафа за нарушение установленных сроков оплаты. Пени для физических лиц с 31-го по 90-й день просрочки платежей составляет 1/300, а после 91-го дня - 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (составляющей 11%) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Средства, собранные за электроэнергию, поставленную потребителям, являются источником финансирования энергокомпании при закупках топлива, проведении ремонтов и модернизации оборудования, выплате зарплаты сотрудникам. Неплатежи потребителей ставят под прямую угрозу реализацию ремонтных программ, а значит, надежность энергоснабжения всех потребителей, в том числе населения и социальных объектов.

Источник: Отдел информационной стратегии ПАО «Сахалинэнерго»