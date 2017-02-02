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Сахалинэнерго направило более 2000 уведомлений должникам
glavny.tv

Сахалинэнерго направило более 2000 уведомлений должникам

Тем, чей долг превышает два норматива потребления, направляют предупреждения о приостановлении подачи электроэнергии

ОП «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго» направило 2 184 уведомления клиентам компании (физическим лицам) о возможном ограничении в энергоснабжении в случае непогашения задолженности в указанные сроки.

Напомним, оплатить электроэнергию граждане обязаны до 25-го числа каждого месяца (включительно). Тем, чей долг превышает два норматива потребления, установленного в регионе, направляются предупреждения о приостановлении подачи электроэнергии. Восстановление энергоснабжения производится только после оплаты долга, причем данная услуга – платная. Если гражданин не имеет возможности погасить задолженность сразу, в Энергосбыте с ним могут заключить соглашение о реструктуризации долга.

Сахалинэнерго в очередной раз обращает внимание граждан на  размеры штрафа за нарушение установленных сроков оплаты. Пени для физических лиц с 31-го по 90-й день просрочки платежей составляет 1/300, а после 91-го дня - 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (составляющей 11%) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Средства, собранные за электроэнергию, поставленную потребителям, являются источником финансирования энергокомпании при закупках топлива, проведении ремонтов и модернизации оборудования, выплате зарплаты сотрудникам. Неплатежи потребителей ставят под прямую угрозу реализацию ремонтных программ, а значит, надежность энергоснабжения всех потребителей, в том числе населения и социальных объектов.

Источник: Отдел информационной стратегии ПАО «Сахалинэнерго»

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:47 0
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Комментарии
AlevTina
Написано сегодня, в 14:57
....лучше бы свет отключили на уличных фонарях - днем! Которые светят сегодня 14.00 по пр.Мира напротив маг.Техника освещают дорогу...вот те на! Вот куда денежки наши - капают...
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senchick
Написано сегодня, в 15:29 Отредактированно сегодня, в 15:29
ХОЧУ КАК В ИРКУТСКЕ - 0.97 руб за 1 кВт.ч
Хотя я это о чем? Ониж не качают нефть и газ вместе с рыбой...
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