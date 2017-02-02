Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал Южно-Сахалинск с борта МКС

Фото попало в коллекцию "ночных городов мира из космоса"

Космонавт Сергей Рыжиков опубликовал в своем блоге фотографии ночных городов мира, в их число вошел и Южно-Сахалинск. Фотографии сделанные с борта Международной космической станции собрали тысячи комментариев и почти столько же "лайков" в социальных сетях.

Кроме Южно-Сахалинска в объектив космонавта попали Хабаровск, Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Магнитогорск, Оренбург, Чита, Саратов. А также Алма-Ата, Улан-Удэ, Бишкек, Душанбе, Ташкент, Афины, Белград, Вена, Днепр, Иерусалим, Ла-Пас, Мехико, Одесса, Финикс. Коллекция фото "Ночные города мира из Космоса" постоянно пополняется.

Вена