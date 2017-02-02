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Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал Южно-Сахалинск с борта МКС

Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал Южно-Сахалинск с борта МКС

Фото попало в коллекцию "ночных городов мира из космоса"

Космонавт Сергей Рыжиков опубликовал в своем блоге фотографии ночных городов мира, в их число вошел и Южно-Сахалинск. Фотографии сделанные с борта Международной космической станции собрали тысячи комментариев и почти столько же "лайков" в  социальных сетях.

Кроме Южно-Сахалинска в объектив космонавта попали Хабаровск, Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Магнитогорск, Оренбург, Чита, Саратов. А также Алма-Ата, Улан-Удэ, Бишкек, Душанбе, Ташкент, Афины, Белград, Вена, Днепр, Иерусалим, Ла-Пас, Мехико, Одесса, Финикс. Коллекция фото "Ночные города мира из Космоса" постоянно пополняется. 

Вена

Сергей Рыжиков находится на МКС с 21 октября 2016 года.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:59 +14
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Комментарии
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 11:02
На "Титаник"похож!

Чем же мы удостоились такой чести?
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+6
Мария Ащеулова
Написано сегодня, в 11:05
О™оРоЗоК, а мне кажется на автомат похоже
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+4
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:23
Мария Ащеулова, и мне.
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+1
senchick
Написано сегодня, в 11:12
Лень фотошопить, но похож на пульймьёт
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+7
SaxaRoza
Написано сегодня, в 11:12
А мне похож на очертания Сахалина, только "хвостика" не хватает
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+4
sasch
Написано сегодня, в 11:22
Уже была эта новость, год назад
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+3
Matso
Написано сегодня, в 11:38
мою деревню сфоткайте пожалуйста)
я все два фонаря уличных ради этого включу)))
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+3
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:48
А красиво)
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:10
я даже дом свой разглядел...)) вон я на кухню в семейках топаю..)))
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+3
КиР84
Написано сегодня, в 12:41
Красота!!!
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+1
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 12:45
Красиво! Я бы еще на Магнитогорск хотела посмотреть)
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+1
Мария Ащеулова
Написано сегодня, в 12:46
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, спешиал фо ю
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+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 13:03
Мария Ащеулова, Спасибо!
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0
Letchikleha
Написано сегодня, в 17:53 Отредактированно сегодня, в 17:55
Если пролететь на пассажирском самолёте на высоте 11 км,то так и будет видно примерно Южно-Сахалинск,может конечно приблизили с МКС каким-нибудь супер телескопом,но похоже на бред.......МКС летает на орбите на высоте 400 км над землёй в среднем...Южно-Сахалинск там будет с горошину
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 18:05
Почти как на карте, только ночью.
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0
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