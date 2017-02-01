Студенты и аспиранты-очники могут получить скидку при покупке билета на пригородные поезда

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В пассажирской компании «Сахалин» продолжают действовать 50% скидки для проезда в поездах пригородного сообщения. На льготу могут рассчитывать учащиеся очной формы обучения (студентам) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также пассажирская компания «Сахалин» предлагает абонементные билеты, которые «ежедневно», действуют во все дни недели в течение нескольких месяцев, дней. Абонементные билеты «рабочего дня» - действуют в рабочие дни недели в течение нескольких месяцев.

Абонементные билеты «на даты» оформляются на любые выбранные пассажиром даты (от 5 до 15 дат) или на четные и нечетные даты.

Абонементные билеты «выходного дня», действуют в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, по праздничным дням, в день перед праздником и после.

Проездной документ (билет), абонементные билеты для проезда в пригородном сообщении со скидкой 50% оформляется на основании студенческого билета в билетных кассах компании или пригородных поездах.

Источник: пресс-служба пассажирской компании «Сахалин»