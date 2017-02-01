новости
новости
Регистрация
Сотрудники ГИБДД Анивы пришли домой к злостным неплательщикам
autotribuna.ru

Сотрудники ГИБДД Анивы пришли домой к злостным неплательщикам

Теперь должники заплатят вдвое больше

В ОГИБДД Анивы прошла операция под условным названием "Неплательщик".

7 февраля сотрудники районной Госавтоинспекции поквартирно обошли места жительства должников.

Как сообщили astv.ru  в ОГИБДД Анивского района, за день было составлено 13 административных протоколов по части 1 ст. 20ю25 КоАП (Уклонение от исполнения административного наказания). Всех должников доставили в городской судебный участок №2, где по восьми протоколам были вынесены постановления об увеличении штрафов в два раза.

Еще четыре должника попали под административный арест, один протокол передан в военный суд. 

"Подобные рейды будут проходить и в дальнейшем", - добавили в ОГИБДД Анивы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:33 +2
Другие статьи по темам
Место
Анивский район
Прочее
штрафрейд
Популярное на ASTV
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска
Житель Ноглик до смерти избил бывшую сожительницу
Житель Ноглик до смерти избил бывшую сожительницу

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 11:44 Отредактированно сегодня, в 11:44
Вот нет чтобы заниматься на дорогах праВилактикой, они по квартирам ходят
Ответить
+6
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:47
senchick, холодно им бедняжкам на улице)
Ответить
+4
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 11:49
senchick,
праВилактируют пешеходов!
Ответить
+7
senchick
Написано сегодня, в 11:50 Отредактированно сегодня, в 11:50
PATRO, Это в первую очередь! А то штрафы для авто увеличили, а вот о пешИходах не подумали
Ответить
+2
Еще 3 комментария
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 11:48
.....по ходу у пУтина совсем плохо с деньгой!
Ответить
+9
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:42
PATRO, Точно....
Бюджет трещит по швам... Хде деньги....
СейчаЗ найдём...
Ответить
+2
karbikula
Написано сегодня, в 11:50
Так не инспектора ходят по квартирам, а кабинетные сотрудники.
Ответить
+1
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 12:18
karbikula,
А приставы на трассах стоят.
Ответить
+7
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:46
PATRO, ИХ ЦЕЛЫЕ ЭТАЖИ...
Они заЯвы пишут в федеральный роЗыск....
Ответить
+2
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 13:01
А насколько это законно?
Ответить
0
Teo
Написано сегодня, в 13:46
EBIN, если сами сотрудники ГИБДД, то незаконно..
Ответить
+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:49
EBIN, У них всё законно.... Будете выяснять, применят СС....
Ответить
+2
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 13:54
VULKAN,
А потом сообщения в новостях. "Сотрудника ГИБДД который пришел в квартиру к неплательщику штрафов ударили доской по голове"
Ответить
+3
Еще 1 комментарий
vladsakh
Написано сегодня, в 16:54
Прикольно, осталось охраников с супермаркета с жезлом на перекрестки поставить, пусть движение регулируют.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Южносахалинцев научили готовить японские рисовые лепешки
Южносахалинцев научили готовить японские рисовые лепешки
Сахалинцы скрестят ракетки в областном турнире по бадминтону
Сахалинцы скрестят ракетки в областном турнире по бадминтону
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru