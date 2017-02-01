autotribuna.ru
Сотрудники ГИБДД Анивы пришли домой к злостным неплательщикам
Теперь должники заплатят вдвое больше
В ОГИБДД Анивы прошла операция под условным названием "Неплательщик".
7 февраля сотрудники районной Госавтоинспекции поквартирно обошли места жительства должников.
Как сообщили astv.ru в ОГИБДД Анивского района, за день было составлено 13 административных протоколов по части 1 ст. 20ю25 КоАП (Уклонение от исполнения административного наказания). Всех должников доставили в городской судебный участок №2, где по восьми протоколам были вынесены постановления об увеличении штрафов в два раза.
Еще четыре должника попали под административный арест, один протокол передан в военный суд.
"Подобные рейды будут проходить и в дальнейшем", - добавили в ОГИБДД Анивы.
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А потом сообщения в новостях. "Сотрудника ГИБДД который пришел в квартиру к неплательщику штрафов ударили доской по голове"