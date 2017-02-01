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Семь тысяч кубометров древесины доставят с Сахалина в Японию
prim25.ru

Семь тысяч кубометров древесины доставят с Сахалина в Японию

В островной регион лиственницу привезли из Хабаровского края

В декабре прошлого года ОАО «Сахалинское морское пароходство» возобновило перевозки круглого леса из порта Де-Кастри. Традиционно его поставки осуществлялись в порты Китая и Японии.

В последние годы Страна восходящего солнца не закупала в России лес. После трёхлетнего перерыва от одной из японских компаний SASCO поступил заказ на поставку 7 тысяч кубометров лиственницы из порта Де-Кастри в порт Кисарадзу.

В данный момент в российском порту теплоход «Шантар» продолжает начатую 7 февраля погрузку леса, сообщает пресс-служба ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:50 +2
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:58
да правильно! у нас же деревья как грибы растут!
хватит лес рубить! дышать не чем!
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+1
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:36
а почему со мной не согласовали?...
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0
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babaj Online
Написано сегодня, в 18:19
Будьте уважительнык читателю.)))
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