Семь тысяч кубометров древесины доставят с Сахалина в Японию

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В декабре прошлого года ОАО «Сахалинское морское пароходство» возобновило перевозки круглого леса из порта Де-Кастри. Традиционно его поставки осуществлялись в порты Китая и Японии.

В последние годы Страна восходящего солнца не закупала в России лес. После трёхлетнего перерыва от одной из японских компаний SASCO поступил заказ на поставку 7 тысяч кубометров лиственницы из порта Де-Кастри в порт Кисарадзу.

В данный момент в российском порту теплоход «Шантар» продолжает начатую 7 февраля погрузку леса, сообщает пресс-служба ОАО «Сахалинское морское пароходство».