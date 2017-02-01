Сахалинские студенты получат скидку на проезд в поездах дальнего следования

Изменились условия предоставления скидки студентам и аспирантам в рамках программы лояльности "РЖД Бонус".

Как сообщает пресс-служба РЖД, для того чтобы получить скидку, учащиеся вузов теперь могут самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса "Студент", который дает право на скидку при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования. Запрос направляется через форму обратной связи в личном кабинете на сайте программы "РЖД Бонус". К нему необходимо приложить скан справки, подтверждающей факт обучения, на бланке учебного заведения.

Упрощенная схема присвоения скидки действует для обучающихся в возрасте от 16 до 25 лет.

Напомним, скидка в размере 25% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования АО "ФПК" предоставляется в рамках программы "РЖД Бонус" студентам и аспирантам очных отделений вузов страны.

Ранее, для того чтобы получить скидку, обучающимся необходимо было направить заявку через профком вуза, затем учебное заведение передавало список в АО "ФПК", и только после этого студент мог воспользоваться скидкой. Данная процедура требовала значительных временных затрат. Теперь факт обучения студент подтверждает самостоятельно, однако АО "ФПК" оставляет за собой право провести проверку подлинности предоставленной справки.

Подробнее о скидках студентам можно прочитать здесь.