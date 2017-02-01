Первая корсаковская компания стала резидентом «Свободного порта Владивосток»

Первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Владимир Печурчик ответил на вопросы хозяйствующих субъектов – потенциальных резидентов «Свободный порт Владивосток – Корсаков».

В ходе встречи хозяйствующие субъекты, которые планируют реализовать свои проекты на территории муниципального образования, смогли задать интересующие вопросы как представителям Корпорации, так и главе администрации Корсакова Александру Рудакову. В частности, по предоставлению участков для реализации проекта, необходимых документов, а также озвучили проблемы, с которыми сталкиваются на сегодняшний день хозяйствующие субъекты.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Корсакове статус резидента «Свободный порт Владивосток – Корсаков» имеет один хозяйствующий субъект – ООО «Южный Терминал», 6 субъектам одобрена заявка на получение статуса резидента, еще 17 готовят документы для присвоения статуса. Общая сумма планируемых инвестиций в реализацию проектов составит свыше 135 млрд.рублей, сообщает пресс-служба администрации Корсакова.