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Первая корсаковская компания стала резидентом «Свободного порта Владивосток»

Первая корсаковская компания стала резидентом «Свободного порта Владивосток»

Всего в сахалинские проекты инвестируют более 135 млрд рублей

Первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Владимир Печурчик ответил на вопросы хозяйствующих субъектов – потенциальных резидентов «Свободный порт Владивосток – Корсаков». 

В ходе встречи хозяйствующие субъекты, которые планируют реализовать свои проекты на территории муниципального образования, смогли задать интересующие вопросы как представителям Корпорации, так и главе администрации Корсакова Александру Рудакову. В частности, по предоставлению участков для реализации проекта, необходимых документов, а также озвучили проблемы, с которыми сталкиваются на сегодняшний день хозяйствующие субъекты. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Корсакове статус резидента «Свободный порт Владивосток – Корсаков» имеет один хозяйствующий субъект – ООО «Южный Терминал», 6 субъектам одобрена заявка на получение статуса резидента, еще 17 готовят документы для присвоения статуса. Общая сумма планируемых инвестиций в реализацию проектов составит свыше 135 млрд.рублей, сообщает пресс-служба администрации Корсакова. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:28 0
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