Более 7,5 тысяч сахалинских пенсионеров съездили в отпуск за счет ПФР

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Всего за год пенсионный фонд компенсировал около 200 миллионов рублей

В 2016 году 7 678 неработающих пенсионеров, проживающих на Сахалине и Курилах, воспользовались возможностью съездить на материк на отдых и компенсировать затраты на проезд за счет средств, выплачиваемых Пенсионным фондом России. Общая сумма выплат составила 196 350 324 рубля.

В соответствии с законодательство м компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно производится неработающим пенсионерам – получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Компенсация предоставляется один раз в два года.

По желанию пенсионера компенсация может быть предоставлена одним из двух вариантов. Во-первых, пенсионер может заранее получить в ПФР специальные талоны и использовать их для приобретения билетов. Во-вторых, вернувшись из поездки, возместить деньги за самостоятельно купленные билеты.

Как правило, большинство пенсионеров обращаются за денежной компенсацией по уже произведенным расходам на проезд железнодорожным, воздушным, морским или автомобильным транспортом. Для сравнения – в 2016 году 109 сахалинцев и курильчан решили поехать в отпуск, воспользовавшись талонами, и 7 569 пенсионеров обратились в ПФР за возмещением уже понесенных расходов. В 2015 году цифры выглядели следующим образом: 94 человека выбрали первый способ, 7 712 – второй.

Консультации о предоставлении компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обратно сахалинцы и курильчане могут получить, обратившись в территориальные органы ПФР по Сахалинской области, сообщает пресс-служба пенсионного фонда островного региона.