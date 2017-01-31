Сахалинцев приглашают подняться по ледопадам бухты Тихой

Фото Максима Пасюкова

Клуб «Бумеранг» и администрация Макаровского городского округа приглашает жителей и гостей Сахалина принять участие в традиционном ледовом фестивале «К вершине», который состоится 4 и 5 марта в районе бухты Тихой Макаровского района.



Ледовый фестиваль «К вершине» проводится совместно с центром молодежных инициатив Южно-Сахалинска, сообществами "Турист" и "Отряда Бальбоа", федерацией спортивного туризма и альпинизма. Фестиваль организован при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области , а также Русского географического общества и сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ им. В.А. Полякова.



Зимняя бухта Тихая славится множеством ледопадов различной высоты и притягивает к себе любителей альпинизма. У всех желающих будет возможность почувствовать себя настоящим ледолазом, прогуляться по красивейшим местам охотоморского побережья, взойти на местные вершины.



В программе фестиваля два дня активных мероприятий. 4 марта поучаствовать в фестивале сможет любой желающий старше 14 лет, запись в этот день не нужна.



Организаторы подготовят несколько трасс по ледолазанию разной сложности, участие будет под силу даже новичкам. Также участники смогут подняться к останцу Сфинкс и покорить гору Дуэт. В программе запланированы тренинги по поиску человека в лавине и строительству снежного укрытия.



5 марта организаторы приглашают покорить ледопады организованные студенческие и школьные группы. Для участия обязательно нужно записаться по телефонам: 28-79-70, 8-924-186-86-61.

Для участия в фестивале необходимо иметь следующее снаряжение: теплую спортивную непромокаемую обувь, теплый горнолыжный костюм, теплую спортивную шапку, непромокаемые перчатки, коврик или туристскую сидушку, солнцезащитные очки, индивидуальную аптечку, термос с горячим чаем, перекус.



Рекомендуемое снаряжение: карнавальный костюм или оригинальный наряд, ледянка (для катания с горы), фотоаппарат, лыжные или трекинговые палки. Специальное альпинистское снаряжение предоставляют организаторы ледового фестиваля.