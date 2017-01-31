новости
новости
Регистрация
Сахалинцев приглашают подняться по ледопадам бухты Тихой
Фото Максима Пасюкова

Сахалинцев приглашают подняться по ледопадам бухты Тихой

Ледовый фестиваль «К вершине» запланирован на 4 и 5 марта

Клуб «Бумеранг» и администрация Макаровского городского округа приглашает жителей и гостей Сахалина принять участие в традиционном ледовом фестивале «К вершине», который состоится 4 и 5 марта в районе бухты Тихой Макаровского района. 

Ледовый фестиваль «К вершине» проводится совместно с центром молодежных инициатив Южно-Сахалинска, сообществами "Турист" и "Отряда Бальбоа", федерацией спортивного туризма и альпинизма. Фестиваль организован при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области , а также Русского географического общества и сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ им. В.А. Полякова. 

Зимняя бухта Тихая славится множеством ледопадов различной высоты и притягивает к себе любителей альпинизма. У всех желающих будет возможность почувствовать себя настоящим ледолазом, прогуляться по красивейшим местам охотоморского побережья, взойти на местные вершины. 

В программе фестиваля два дня активных мероприятий. 4 марта поучаствовать в фестивале сможет любой желающий старше 14 лет, запись в этот день не нужна. 

Организаторы подготовят несколько трасс по ледолазанию разной сложности, участие будет под силу даже новичкам. Также участники смогут подняться к останцу Сфинкс и покорить гору Дуэт. В программе запланированы тренинги по поиску человека в лавине и строительству снежного укрытия. 

5 марта организаторы приглашают покорить ледопады организованные студенческие и школьные группы. Для участия обязательно нужно записаться по телефонам: 28-79-70, 8-924-186-86-61. 

Для участия в фестивале необходимо иметь следующее снаряжение: теплую спортивную непромокаемую обувь, теплый горнолыжный костюм, теплую спортивную шапку, непромокаемые перчатки, коврик или туристскую сидушку, солнцезащитные очки, индивидуальную аптечку, термос с горячим чаем, перекус. 

Рекомендуемое снаряжение: карнавальный костюм или оригинальный наряд, ледянка (для катания с горы), фотоаппарат, лыжные или трекинговые палки. Специальное альпинистское снаряжение предоставляют организаторы ледового фестиваля. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:21 +4
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьбухта Тихая
Прочее
ледовый фестиваль"К вершине-2017"альпинизмтуризм
Популярное на ASTV
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
PATRO
Написано сегодня, в 15:36
Красивый лёд!
Ответить
+6
NNS41148
Написано сегодня, в 18:39
У приятеля два года назад просил маленькое кайло для раскопок,он же ледоруб,ещё советского периода, со знаком качества.Но всё равно пока не полезу.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сотрудники органов безопасности Дальнего Востока соревнуются в плаванье и лыжных гонках
Сотрудники органов безопасности Дальнего Востока соревнуются в плаванье и лыжных гонках
Первые матчи зимнего турнира Сахалинской области по футболу прошли в воскресенье
Первые матчи зимнего турнира Сахалинской области по футболу прошли в воскресенье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru