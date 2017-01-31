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Около четырех тысяч детей простудились на Сахалине за неделю
kvaki.net

Около четырех тысяч детей простудились на Сахалине за неделю

Больше всего заболевших в областном центре и в Охе

В период с 30 января по 3 февраля на территории Сахалинской области зарегистрировано 4665 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе среди детей до 17 лет - 3759 человек (80,6%). Показатель заболеваемости составил 95,7 на 10 тысяч населения, что выше уровня эпидемического порога на 12,8%. Превышение уровня эпидпорога отмечено за счет детей в возрасте 0-2 года (+10,8%) и 3-6 лет (+13,2%).

Среди взрослых лиц и детей школьного возраста заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется на неэпидемическом уровне. По муниципальным образованиям области превышение эпидпорогов отмечается на территории Охинского района (+84,9%) и в Южно-Сахалинске (+1,9%).

По-прежнему, заболеваемость ОРВИ на территории Сахалинской области сформирована в основном за счет возбудителей не гриппозной группы. По результатам лабораторных исследований  отмечается выделение широкого пейзажа возбудителей ОРВИ с преобладанием бокавирусов (16,8%), метапневмовирусов (15,8%) и РС-вирусов (13,9%). 

Продолжается выделение от больных возбудителей сезонного гриппа A (H3N2) и вирусов гриппа В. Заболеваемость гриппом среди населения регистрируется в основном среди не привитых лиц.

По результатам еженедельного мониторинга посещаемости образовательных организаций области и Южно-Сахалинска приостановление учебного процесса частично по классам, где количество учащихся, отсутствующих по болезни составляло более 20%, осуществлялось в СОШ села Сокол Долинского района (11 классов). С 31 января на 7 дней полностью был приостановлен образовательный процесс в дошкольном отделении СОШ №1 Анивы в связи с отсутствием 35% детей, сообщает управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:25 0
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