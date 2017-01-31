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На Сахалине запущена онлайн-продажа билетов на теплоход «Игорь Фархутдинов»

На Сахалине запущена онлайн-продажа билетов на теплоход «Игорь Фархутдинов»

В будущем систему расширят и на другие пассажирские суда

Билеты на теплоход "Игорь Фархутдинов" теперь можно купить онлайн. Максимум - за два месяца, и сразу - в оба направления - на Курилы и обратно. Этот непростой проект в сфере информационных технологий реализовали на базе системы RFBUS. В этой системе организованы интернет-продажи билетов на автобусы по всей России. Чтобы адаптировать систему под водный транспорт, пришлось как следует поработать, исполняя нормы кодекса торгового мореплавания России.

Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Геннадий Котликов.

«На территории Российской Федерации в создании и внедрении такой системы - мы первопроходцы. Потому что все, что связано с морским транспортом, с кодексом – никто этим не занимался. Ни в Магаданской, ни в Мурманской областях, ни в Приморском крае такой системы не существует», - заявил Котликов.

«Разработкой и внедрением системы занимались поэтапно. Сначала в области организовали онлайн-мониторинг. Теперь узнать, где находятся пассажирские суда, может любой желающий. Потом обкатали систему RFBUS на сахалинских автобусах. В 2016 году начались продажи на 527-й маршрут в Шахтерск в тестовом режиме. Теперь билеты продаются на десятки рейсов.

Еще один момент - благодаря работе по систематизации продажи билетов, теплоход "Игорь Фархутдинов" начал выполнять рейсы четко по расписанию. В будущем систему расширят и на другие пассажирские суда», - добавил замминистра транспорта области.

Теплоход Игорь Фархутдинов работает на линии «Корсаков — Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп) — Корсаков».

Автор: Никита Потепалов, сегодня, в 16:20 0
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:36
На территории Российской Федерации в создании и внедрении такой системы - мы первопроходцы
https://www.gosparom.ru/ ,а они тогда кто?
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+2
Forest123
Написано сегодня, в 16:51
TROL, госпаром это ссылка на паромы. Не то пальто
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:53 Отредактированно сегодня, в 16:56
Forest123, ну и в чем разница???? те же парахеды и автобусы с продажей билетов , только внедрено еще пару лет назад
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0
MrFreeman
Написано сегодня, в 17:22
Очередной велосипед. В принципе, без разницы, на какой площадке покупать эти билеты, главное, чтобы информация была актуальная, а бронь не слетала по техническим причинам.
Всем доброго вечера!
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+1
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 17:27
"на базе системы RFBUS", я б немножко подправил на REBUS, так более подходяще для этой хрени
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+3
lis_m
Написано сегодня, в 19:33
Ну троллить то каждый гаразд. А я вот купил билет. И спокоен. Два раза пролетал с теплоходом( В кассы уже пол года не хожу. раз в неделю по командировкам мотаюсь. и кстати, все покупается, просто руки вам в нужное место перешить нужно))))
А если что-то есть но где-то "там", хрен знает где, то это значит ничего нет))))
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0
Online
°В_Кедах° Online
Написано сегодня, в 20:47
lis_m,
А мне они и даром не нужны!
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0
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