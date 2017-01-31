Лучших педагогов выбрали в Томари

С 1 по 2 февраля в Томари состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют - 2017», в котором могли принять участие учителя в возрасте до 30 лет с менее чем пятилетним стажем работы. Конкурс проводился в муниципалитете впервые и собрал самых ярких и активных молодых преподавателей со всех школ округа, которые на протяжении двух дней боролись за звание победителя, рассказывая жюри о мотивах выбора профессии, давая открытые уроки и обсуждая актуальные проблемы сферы образования, сообщает пресс-служба администрации Томари.

Церемония подведения итогов конкурса прошла 2 февраля в актовом зале томаринской средней школы. Председатель жюри конкурса руководитель районного отдела образования Татьяна Дё поблагодарила участников, жюри и организаторов мероприятия и напомнила, что конкурс проходил под девизом "Профессиональны е молодые педагоги – томаринскому образованию".

- Согласитесь, всегда приятно, когда начинаешь свою педагогическую карьеру с побед в таких профессиональных конкурсах, - обратилась Татьяна Дё к собравшимся. – «Педагогический дебют» – это эффективная площадка для демонстрации своего накопленного педагогического опыта. И у каждого участника в эти дни была возможность показать все свои знания и умения, всё своё творчество. В результате мы с уверенностью можем сказать, что наши участники, которые работаю в школах округа, – знающие, творческие педагоги, хотя и опыт у них пока ещё совсем маленький.

Слово для объявления победителя предоставили главе администрации Томаринского района Александру Кобелеву. По решению жюри им стала педагог-психолог средней школы №2 города Томари Антонина Кушнирук, которой теперь, наряду с другими молодыми педагогами Сахалинской области, предстоит выступить в двадцатых числах февраля на региональном этапе всероссийского конкурса в Южно-Сахалинске. Александр Кобелев пожелал Антонине Кушнирук дальнейших побед, а всем участникам – перенимать опыт у старших наставников и продолжать совершенствовать своё профессиональное мастерство.

- На мой взгляд, конкурс – это подведение первых итогов вашей педагогической деятельности. Первая оценка вашего мастерства и профессионализма . Окончательную же оценку вашего педагогического таланта поставит жизнь. И ваши ученики, - обратился глава районной администрации к конкурсантам.

Все участники конкурса были награждены грамотами, цветами и ценными подарками. В завершение церемонии с тёплыми словами от имени педагогов старшего поколения к участникам конкурса обратился член жюри Владимир Пешехонов.

- Вы новое поколение преподавателей. За вами наше будущее и будущее наших детей. Вы должны превзойти нас ветеранов новыми технологиями и новыми идеями, - сказал он молодым коллегам.

Антонина Кушнирук – не единственный томаринский учитель, которому предстоит в феврале побороться за звание лучшего педагога Сахалина и Курил. Несколькими днями ранее в конце января в Томари состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса педагогического мастерства "Педагог года – 2017", который, в отличие от "Педагогического дебюта", проводился в районе не впервые и давно уже стал доброй ежегодной традицией работников образования. В нём принимали участие более взрослые и опытные педагоги общеобразователь ных школ и дошкольных учреждений муниципалитета. По решению жюри, его победителями стали педагог дошкольного образования детского сада №3 «Малыш» города Томари Светлана Таякина и учитель математики школы села Красногорск Оксана Фомина, которые заняли первые места в муниципальном этапе и примут участие в областном этапе, который пройдёт в Южно-Сахалинске с 27 февраля по 4 марта.