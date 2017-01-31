«ЕГЭ для взрослых» - в Южно-Сахалинске чиновники, педагоги и родители написали единый госэкзамен

Сегодня, 7 февраля, в гимназии № 2 областного центра состоялась Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями по русскому языку». Мероприятие поддержали министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, родители выпускников, руководители школ и вузов, редакторы региональных СМИ.

Участники импровизированной акции получили возможность пройти через все этапы проведения единого госэкзамена - контроль безопасности, рассадку в аудитории, инструктаж, заполнение бланков ответов, выполнение небольшой контрольной работы по русскому языку, составленной в усеченном варианте из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.

Модератор акции Елена Шишова рассказала корреспонденту astv.ru, что среди заданий на ЕГЭ для взрослых сегодня вопросы на общее знание русского языка. «Это общие вопросы, которые, в принципе отражают знание предмета «русский язык». То, чем мы с вами пользуемся повседневно. Умение подставлять пропущенные слова в предложениях. Умение видеть главную мысль в тексте и другие. Самое объемное задание это выразить свое отношение к прочитанному тексту. То, что делают ребята на экзаменах - пишут эссе», - поделилась Елена Шишова.

Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова перед началом экзамена приветствовала собравшихся и отметила, что тем, кто сегодня проходит этот экзамен, предоставлена уникальная возможность изнутри посмотреть, как это происходит.

«Я думаю, что сегодняшняя акция, которая проходит по всей стране, вполне реально может стать нормой для ее ежегодного проведения. И те, кто сегодня в этом деле участвует, будут иметь возможность потом поделиться с другими, рассказать – для того, чтобы в следующий раз как можно большее количество родителей принимало в этом участие. Именно родителям необходимо знать, что это такое. Чтобы в самый трудный и важный момент поддержать своих детей. Чтобы они приходили на экзамен в хорошем настроении, уверенные в себе. Соответствующим образом это будет влиять на результаты, которые они получат», - сообщила Наталья Мурашова.

Редактор телекомпании АСТВ Мария Денисенко тоже приняла участие в написании ЕГЭ по русскому языку и поделилась впечатлениями от процесса. «Думаю, что ничего архисложного в заданиях не было. Но я уверена, что пару-тройку ошибок я допустила, и объясню почему. Когда я училась в этой самой школе, нас учили рассуждать, проявлять творческий подход к чему-то. А здесь самая большая опасность в том, что ты просто ошибешься в цифре. Не там поставишь галочку, не там поставишь циферку. То есть помимо знаний здесь еще предстоит пройти серьезный тест на внимательность и крепость нервов», - поделилась Мария.

По информации Рособрнадзора, в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 7 февраля пробная сдача ЕГЭ для родительской общественности проходит в 50 регионах страны. В остальных субъектах РФ подобные мероприятия пройдут в течение февраля.