новости
новости
Регистрация
«ЕГЭ для взрослых» - в Южно-Сахалинске чиновники, педагоги и родители написали единый госэкзамен

«ЕГЭ для взрослых» - в Южно-Сахалинске чиновники, педагоги и родители написали единый госэкзамен

В рамках Всероссийской акции 7 февраля пробная сдача ЕГЭ проходит в 50 регионах страны

Сегодня, 7 февраля, в гимназии № 2 областного центра состоялась Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями по русскому языку». Мероприятие поддержали министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, родители выпускников, руководители школ и вузов, редакторы региональных СМИ.

Участники импровизированной акции получили возможность пройти через все этапы проведения единого госэкзамена - контроль безопасности, рассадку в аудитории, инструктаж, заполнение бланков ответов, выполнение небольшой контрольной работы по русскому языку, составленной в усеченном варианте из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.

Модератор акции Елена Шишова рассказала корреспонденту astv.ru, что среди заданий на ЕГЭ для взрослых сегодня вопросы на общее знание русского языка. «Это общие вопросы, которые, в принципе отражают знание предмета «русский язык». То, чем мы с вами пользуемся повседневно. Умение подставлять пропущенные слова в предложениях. Умение видеть главную мысль в тексте и другие. Самое объемное задание это выразить свое отношение к прочитанному тексту. То, что делают ребята на экзаменах - пишут эссе», - поделилась Елена Шишова.

Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова перед началом экзамена приветствовала собравшихся и отметила, что тем, кто сегодня проходит этот экзамен, предоставлена уникальная возможность изнутри посмотреть, как это происходит.

«Я думаю, что сегодняшняя акция, которая проходит по всей стране, вполне реально может стать нормой для ее ежегодного проведения. И те, кто сегодня в этом деле участвует, будут иметь возможность потом поделиться с другими, рассказать – для того, чтобы в следующий раз как можно большее количество родителей принимало в этом участие. Именно родителям необходимо знать, что это такое. Чтобы  в самый трудный и важный момент поддержать своих детей. Чтобы они приходили на экзамен в хорошем настроении, уверенные в себе. Соответствующим образом это будет влиять на результаты, которые они получат», - сообщила Наталья Мурашова.

Редактор телекомпании АСТВ Мария Денисенко тоже приняла участие в написании ЕГЭ по русскому языку и поделилась впечатлениями от процесса. «Думаю, что ничего архисложного в заданиях не было. Но я уверена, что пару-тройку ошибок я допустила, и объясню почему. Когда я училась в этой самой школе, нас учили рассуждать, проявлять творческий подход к чему-то. А здесь самая большая опасность в том, что ты просто ошибешься в цифре. Не там поставишь галочку, не там поставишь циферку. То есть помимо знаний здесь еще предстоит пройти серьезный тест на внимательность и крепость нервов», - поделилась Мария.

По информации Рособрнадзора, в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 7 февраля пробная сдача ЕГЭ для родительской общественности проходит в 50 регионах страны. В остальных субъектах РФ подобные мероприятия пройдут в течение февраля.

Галерея
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 1
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 2
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 3
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 4
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 5
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 6
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 7
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 8
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 9
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 10
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 11
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 12
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 13
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 14
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 15
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 16
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 17
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 18
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку, Фото: 19
показать все фотографии
Чиновники, педагоги и родители сдают ЕГЭ по русскому зыку
Автор: Нина Шалфей, сегодня, в 14:05 0
Другие статьи по темам
Событие
сдача ЕГЭ
Люди
Елена МурашоваЕлена Шишова
Место
Южно-Сахалинскгимназия №2
Популярное на ASTV
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:16
"двойки" в студию..))))
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Посылки с AliExpress могут подорожать для россиян
Посылки с AliExpress могут подорожать для россиян
Читателям astv.ru предлагают решить, какими быть Дагинским термальным источникам
Читателям astv.ru предлагают решить, какими быть Дагинским термальным источникам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru