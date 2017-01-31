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Более 50 тысяч человек подали заявки на получение «дальневосточного гектара»

Более 50 тысяч человек подали заявки на получение «дальневосточного гектара»

Наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области

В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50930 тысяч заявлений, из них 11551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программу «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России.

Как сообщают в минвостокразвития, наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края – 12853, Республики Саха (Якутия) – 11160 и Сахалинской области – 5308.

С начала третьего этапа поступило более 1,7 тыс. заявок от приморцев. Хабаровчане подали почти 1,1 тыс. заявок. Из Москвы и Московской области пришла 661 заявка, из Республики Саха (Якутия) - свыше 500 заявлений. Более 500 заявлений подали в Сахалинской области. Свыше 200 заявок прислали петербуржцы. Более 100 заявок поступило из Свердловской области.

Спросом пользуются коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Таких заявок поступило более 5 тысяч. Больше всего коллективных заявлений зафиксировано в Республике Саха (Якутия) – более 2,5 тысяч.

Ранее министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка приводил данные декабрьского опроса ВЦИОМ. "Опрос ВЦИОМ в декабре показал, что хотят это сделать 14 процентов граждан России. 6,5 процента ответили твердое "да", 7,5 процента - "скорее да". Даже 6,5 процента - это более 10 миллионов человек, что по отношению к 6,2 миллиона человек на Дальнем Востоке, очевидно, весьма и весьма немало. Так же, как и очевидно, что постепенно этот потенциал будет реализовываться, постепенно этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение дальневосточного гектара", - отмечал министр.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:35 0
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 11:02
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