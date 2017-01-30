В управление физической культуры администрации Южно-Сахалинска ищут нового начальника

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника управления по физической культуре и спорту. Условия конкурса, образцы заявления и анкеты для заполнения размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Прием на работу».

Как отметили в управлении кадровой политики мэрии, потенциальный претендент на соискание вакантной должности начальника управления по физической культуре и спорту должен иметь высшее профессиональное образование, не менее 4 лет стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) либо не менее 5 лет стажа работы по специальности. Кроме того, он должен быть компетентен в вопросах законодательства , знать основы управленческой деятельности, методики текущего и перспективного планирования, обладать навыками делового общения.

Документы на конкурс принимаются до 14 февраля (включительно) по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб. 104 (управление кадровой политики). Справки по телефону 300-913, доб. 4, 6 (понедельник - четверг, с 9.00 до 17.15, пятница - с 9.00 до 17.00).

Конкурс состоится 2 марта в 14:30, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.