новости
новости
Регистрация
В управление физической культуры администрации Южно-Сахалинска ищут нового начальника

В управление физической культуры администрации Южно-Сахалинска ищут нового начальника

Документы на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника управления по физической культуре и спорту. Условия конкурса, образцы заявления и анкеты для заполнения размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Прием на работу».

Как отметили в управлении кадровой политики мэрии, потенциальный претендент на соискание вакантной должности начальника управления по физической культуре и спорту должен иметь высшее профессиональное образование, не менее 4 лет стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) либо не менее 5 лет стажа работы по специальности. Кроме того, он должен быть компетентен в вопросах законодательства, знать основы управленческой деятельности, методики текущего и перспективного планирования, обладать навыками делового общения.

Документы на конкурс принимаются до 14 февраля (включительно) по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб. 104 (управление кадровой политики). Справки по телефону 300-913, доб. 4, 6 (понедельник - четверг, с 9.00 до 17.15, пятница - с 9.00 до 17.00).

Конкурс состоится 2 марта в 14:30, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:17 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
администрацияуправление физической культуры и спортавакансияработаконкурс
Популярное на ASTV
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:25
кто крайний?..за кем буду?...
Мужчина,впереди вас много?...кто?..амурские?...я в магазин отойду,скажите,что я за вами..
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Полицейские изъяли «сувенирные» патроны у жителя Южно-Курильска
Полицейские изъяли «сувенирные» патроны у жителя Южно-Курильска
Полицейский пес помог задержать серийных воров-домушников в Южно-Сахалинске
Полицейский пес помог задержать серийных воров-домушников в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru