Юбилейный экологический фестиваль "Зеленый калейдоскоп" пройдет на Сахалине

XX региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп» состоится на Сахалине с 12 по 16 апреля.

Он проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В состав оргкомитета входят специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского (юношеского) творчества, областного Института развития образования, волонтеры «Родника» - творческие педагоги, студенты, старшеклассники. Поддержку оказывают министерство образования, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, средства массовой информации и коммерческие компании.

Как сообщают в Сахалинском экологическом центре "Родник", фестиваль – это праздничное массовое мероприятие, на котором команды представляют свои достижения в различных конкурсных программах: визитка и экологическая постановка, большая кругосветка, социальный видеоролик и защита экопроектов. А еще творческие мастерские, выставки, игры на знакомство и сплочение, концерт-подарок и многое другое.

Каждый год на фестиваль традиционно собирается около 100 школьников Сахалинской области, а всего за 19 лет проведения его участниками стали около 3000 человек, более 200 команд со всех районов Сахалина и даже с Курил.

2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Также 2017 год является знаковым для Сахалинской области, фестиваля и экоцентра «Родник»: исполняется 70 лет образования Сахалинской области, 20 лет фестивалю и 30 лет «Роднику». Поэтому фестиваль этого года посвящен теме «ЭкоЮбилей» и проводится в течение пяти дней.

Завершением фестиваля становится награждение победителей. В разных номинациях все команды получают дипломы, грамоты и призы, а также возможность стать участниками летних полевых эколагерей «Родник».

Срок подачи заявок до 13 марта 2017 года.