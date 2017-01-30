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Юбилейный экологический фестиваль "Зеленый калейдоскоп" пройдет на Сахалине

Юбилейный экологический фестиваль "Зеленый калейдоскоп" пройдет на Сахалине

Заявки на участие принимают до 13 марта

XX региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп» состоится на Сахалине с 12 по 16 апреля.

Он проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В состав оргкомитета входят специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского (юношеского) творчества, областного Института развития образования, волонтеры «Родника» - творческие педагоги, студенты, старшеклассники. Поддержку оказывают министерство образования, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, средства массовой информации и коммерческие компании.

Как сообщают в Сахалинском экологическом центре "Родник", фестиваль – это праздничное массовое мероприятие, на котором команды представляют свои достижения в различных конкурсных программах: визитка и экологическая постановка, большая кругосветка, социальный видеоролик и защита экопроектов. А еще творческие мастерские, выставки, игры на знакомство и сплочение, концерт-подарок и многое другое.

Каждый год на фестиваль традиционно собирается около 100 школьников Сахалинской области, а всего за 19 лет проведения его участниками стали около 3000 человек, более 200 команд со всех районов Сахалина и даже с Курил.

2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Также 2017 год является знаковым для Сахалинской области, фестиваля и экоцентра «Родник»: исполняется 70 лет образования Сахалинской области, 20 лет фестивалю и 30 лет «Роднику». Поэтому фестиваль этого года посвящен теме «ЭкоЮбилей» и проводится в течение пяти дней.

Завершением фестиваля становится награждение победителей. В разных номинациях все команды получают дипломы, грамоты и призы, а также возможность стать участниками летних полевых эколагерей «Родник».

Срок подачи заявок до 13 марта 2017 года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:38 0
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