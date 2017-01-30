Стоимость холодного и горячего водоснабжения увеличится для южносахалинцев с марта

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С марта к собственникам квартир в Южно-Сахалинске, которые не установили индивидуальные приборы учета (ИПУ) на холодную, горячую воду и электроэнергию, при начислении платы будет применен коэффициент 1,5. Введение повышающих коэффициентов запланировано согласно постановлению правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в областном центре.

Это означает, что стоимость данных услуг будет рассчитываться по формуле: количество зарегистрированн ых в квартире жильцов умножается на норматив, на повышающий коэффициент и на тариф.

Применение повышающего коэффициента является мерой, закрепленной в нормах законодательства РФ, целью которой является стимулирование собственников квартир к установке ИПУ. Отметим, что норматив потребления холодной воды на одного человека в месяц составляет 4 куб. м, горячей - 3 куб. м. При этом в среднем, как показывают приборы учета, воды расходуется меньше.

Приведем пример начисления платы за холодную и горячую воду среднестатистиче ской южно-сахалинской семьи из двух человек, зарегистрированн ых в квартире. При отсутствии ИПУ семья платит по нормативу: 256 руб. за холодное водоснабжение и 857 руб. за горячее. А с марта с применением повышающего коэффициента 1,5 плата может быть уже 384 руб. за холодную воду и 935 руб. за горячую (коэффициент применяется только к тарифу 26,11 руб. на воду — к тарифу на ее нагрев не применяется). Если поставить приборы учета и оплачивать фактически потребленную воду, то средняя плата по городу для такой семьи сегодня складывается на уровне 192 руб. за холодную и 571 руб. за горячую воду. Несложно подсчитать, что при наличии ИПУ за год можно сэкономить на оплате воды более 6,5 тысячи рублей.

Населению рекомендуют, не дожидаясь введения повышающих коэффициентов, приобрести и установить счетчики, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.