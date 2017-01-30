новости
новости
Регистрация
Стоимость холодного и горячего водоснабжения увеличится для южносахалинцев с марта
mosvodoupravlenie.ru

Стоимость холодного и горячего водоснабжения увеличится для южносахалинцев с марта

Изменения цены затронут только горожан, не установивших счетчики воды

С марта к собственникам квартир в Южно-Сахалинске, которые не установили индивидуальные приборы учета (ИПУ) на холодную, горячую воду и электроэнергию, при начислении платы будет применен коэффициент 1,5. Введение повышающих коэффициентов запланировано согласно постановлению правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в областном центре.

Это означает, что стоимость данных услуг будет рассчитываться по формуле: количество зарегистрированных в квартире жильцов умножается на норматив, на повышающий коэффициент и на тариф.

Применение повышающего коэффициента является мерой, закрепленной в нормах законодательства РФ, целью которой является стимулирование собственников квартир к установке ИПУ. Отметим, что норматив потребления холодной воды на одного человека в месяц составляет 4 куб. м, горячей - 3 куб. м. При этом в среднем, как показывают приборы учета, воды расходуется меньше.

Приведем пример начисления платы за холодную и горячую воду среднестатистической южно-сахалинской семьи из двух человек, зарегистрированных в квартире. При отсутствии ИПУ семья платит по нормативу: 256 руб. за холодное водоснабжение и 857 руб. за горячее. А с марта с применением повышающего коэффициента 1,5 плата может быть уже 384 руб. за холодную воду и 935 руб. за горячую (коэффициент применяется только к тарифу 26,11 руб. на воду — к тарифу на ее нагрев не применяется). Если поставить приборы учета и оплачивать фактически потребленную воду, то средняя плата по городу для такой семьи сегодня складывается на уровне 192 руб. за холодную и 571 руб. за горячую воду. Несложно подсчитать, что при наличии ИПУ за год можно сэкономить на оплате воды более 6,5 тысячи рублей.

Населению рекомендуют, не дожидаясь введения повышающих коэффициентов, приобрести и установить счетчики, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:12 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
водоснабжениеценасчетчики водытариф
Популярное на ASTV
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади
Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
На Сахалине потеплеет
На Сахалине потеплеет

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 11:48
Поставив счетчик. Убедился в том, что лучше платить 384 руб за холодную воду без счетчика, так как можно кран включить и не заботиться о смыве денег в унитаз....
Ответить
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Женщина и пятилетний ребенок пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
Женщина и пятилетний ребенок пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru