Стоимость холодного и горячего водоснабжения увеличится для южносахалинцев с марта
Изменения цены затронут только горожан, не установивших счетчики воды
С марта к собственникам квартир в Южно-Сахалинске, которые не установили индивидуальные приборы учета (ИПУ) на холодную, горячую воду и электроэнергию, при начислении платы будет применен коэффициент 1,5. Введение повышающих коэффициентов запланировано согласно постановлению правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в областном центре.
Это означает, что стоимость данных услуг будет рассчитываться по формуле: количество зарегистрированн
Применение повышающего коэффициента является мерой, закрепленной в нормах законодательства РФ, целью которой является стимулирование собственников квартир к установке ИПУ. Отметим, что норматив потребления холодной воды на одного человека в месяц составляет 4 куб. м, горячей - 3 куб. м. При этом в среднем, как показывают приборы учета, воды расходуется меньше.
Приведем пример начисления платы за холодную и горячую воду среднестатистиче
Населению рекомендуют, не дожидаясь введения повышающих коэффициентов, приобрести и установить счетчики, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.