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Сахалин станет центром антитеррористических учений в ВВО
sdelanounas.ru

Сахалин станет центром антитеррористических учений в ВВО

В тренировке примут участие более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники

Межвидовые командно-штабные учения по противодействию "террористам" начались в Восточном военном округе (ВВО), в них участвуют более 2 тысяч военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, основная фаза учений пройдет на территории Сахалинской области. Он добавил, что помимо общевойскового соединения ВВО в учении задействованы вертолеты армейской авиации авиабазы ВВО и подразделение ВДВ.

"Особое внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия между силовыми ведомствами Сахалинской области в ходе проведения специальной операции. Для уничтожения условных террористов будут задействованы десантно-штурмовые поисковые группы, доставку которых обеспечат экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 АМТШ", — сказал Гордеев.

Учения продлятся до 11 февраля, в них примут участие более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники, заключил он.

 

сегодня, в 10:51 0
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Комментарии
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serega81 Online
Написано сегодня, в 11:45
Молодцы!!!!
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