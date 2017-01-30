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Около 7 тысяч малышей родились в Сахалинской области за прошедший год

Около 7 тысяч малышей родились в Сахалинской области за прошедший год

Чуть более сотни из новорожденных - двойни и тройни

За 2016 год в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 6948 родившихся, в том числе 110 многоплодных родов (двойни и тройни), и 6394 умерших. Естественный прирост составил 554 человека, за 2015 год прирост составил 177 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в пяти муниципальных образованиях области: Южно-Сахалинск, Анива, Курильск, Северо-Курильск и Южно-Курильск.

В области зарегистрировано 4059 браков и 2794 развода против 4335 браков и 2885 разводов, зарегистрированных в 2015 году.

По данным УФМС России по Сахалинской области, за двенадцать месяцев 2016 года на Сахалин и Курилы прибыл 21971 человек, из них 57,6% – на постоянное место жительства. Выбыло 22458 человек, из которых 71,6% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 9683 человека. Миграционная убыль составила 487 человек, сообщает пресс-служба Сахалинстата.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:23 +2
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 10:32
Судя по статистике браков и разводов...

Люблю детей!
Но сам процесс - милее!
Вишневский

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+1
Белый Мишка
Написано сегодня, в 12:29
Боюсь спросить, за счет кого повысилась рождаемость? Случайно не за "наших друзей" с ближнего зарубежья, типа граждан РФ? Которые рожают, как кошки одного за одним? Такое впечатление, что они кроме этого больше ничем не занимаются. Бывает, смотришь - идёт беременная, на руках один и двое или трое рядом. Плодятся, как тараканы... и никак не вывести их.
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+1
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