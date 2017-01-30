Около 7 тысяч малышей родились в Сахалинской области за прошедший год

Чуть более сотни из новорожденных - двойни и тройни

За 2016 год в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 6948 родившихся, в том числе 110 многоплодных родов (двойни и тройни), и 6394 умерших. Естественный прирост составил 554 человека, за 2015 год прирост составил 177 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в пяти муниципальных образованиях области: Южно-Сахалинск, Анива, Курильск, Северо-Курильск и Южно-Курильск.

В области зарегистрировано 4059 браков и 2794 развода против 4335 браков и 2885 разводов, зарегистрированн ых в 2015 году.

По данным УФМС России по Сахалинской области, за двенадцать месяцев 2016 года на Сахалин и Курилы прибыл 21971 человек, из них 57,6% – на постоянное место жительства. Выбыло 22458 человек, из которых 71,6% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 9683 человека. Миграционная убыль составила 487 человек, сообщает пресс-служба Сахалинстата.