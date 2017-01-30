Экскурсионные поезда продолжают возить школьников Южно-Сахалинска в Корсаков

Пассажирская компания «Сахалин» возобновила туристический маршрут для школьников Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Поезд по данному направлению впервые начал курсировать в конце прошлого года. Школьники, вместе с родителями и экскурсоводами могли отправиться в путешествие и окунуться в историю сахалинской железной дороги. Услуга приобрела популярность среди юных жителей областного центра.

«Сегодня мы получаем заявки не только из школ Южно-Сахалинска, но и Корсакова. Детям нравиться получать знания в необычной обстановке. Они узнают историю не за партами, а в поезде, попивая горячий чай и наблюдая красивые виды из окна», - рассказывает начальник пассажирского отдела Евгений Бова.

В эти выходные в путь отправились группы 21 и 8 школы. Всего 60 человек. В пути они успели еще и поучаствовать в квесте. Сначала детям нужно прослушать интересную информацию, а потом ответить на вопросы. Все происходит в игровой форме.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 962 581 79 88, сообщает пресс-служба пассажирской компании «Сахалин».