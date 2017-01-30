новости
новости
Регистрация
Экскурсионные поезда продолжают возить школьников Южно-Сахалинска в Корсаков

Экскурсионные поезда продолжают возить школьников Южно-Сахалинска в Корсаков

Во время путешествия ребята знакомятся с историей островной железной дороги

Пассажирская компания «Сахалин» возобновила туристический маршрут для школьников Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Поезд по данному направлению впервые начал курсировать в конце прошлого года. Школьники, вместе с родителями и экскурсоводами могли отправиться в путешествие и окунуться в историю сахалинской железной дороги. Услуга приобрела популярность среди юных жителей областного центра.

«Сегодня мы получаем заявки не только из школ Южно-Сахалинска, но и Корсакова. Детям нравиться получать знания в необычной обстановке. Они узнают историю не за партами, а в поезде, попивая горячий чай и наблюдая красивые виды из окна», - рассказывает начальник пассажирского отдела Евгений Бова.

В эти выходные в путь отправились группы 21 и 8 школы. Всего 60 человек. В пути они успели еще и поучаствовать в квесте. Сначала детям нужно прослушать интересную информацию, а потом ответить на вопросы. Все происходит в игровой форме.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 962 581 79 88, сообщает пресс-служба пассажирской компании «Сахалин».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:15 +3
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-СахалинскКорсаков
Прочее
поездэкскурсияшкольникитуризмРЖД
Популярное на ASTV
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади
Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
На Сахалине потеплеет
На Сахалине потеплеет

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 12:26
Ждем с предвкушением
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Ногликах иномарка врезалась в сугроб, чтобы не сбить пешеходов
В Ногликах иномарка врезалась в сугроб, чтобы не сбить пешеходов
Сахалинские лыжники завоевали серебро первенства ДФО
Сахалинские лыжники завоевали серебро первенства ДФО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru