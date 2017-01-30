Чемпионат молодых профессионалов стартовал на Сахалине
За призовые места по 19 направлениям борются 20 школьников и 120 студентов
В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые, сообщает пресс-служба правительства островного региона.
В чемпионате примет участие более 120 студентов техникумов и профессиональных центров Сахалинской области и Хабаровского края. Главная цель состязаний - повышение престижа рабочих профессий.
Вячеслав Красулин - выпускник сахалинского строительного техникума. Получил профессию мастера столярно-плотнич
- Считаю, что когда-то я сделал очень правильный выбор при получении именно рабочей профессии. Мои знания и умения нужны и всегда будут востребованы, ведь сейчас интенсивно ведется строительство на Сахалине, - поделился мнением Вячеслав Красулин.
Участников, экспертов и гостей чемпиона приветствовал глава региона Олег Кожемяко. Он поздравили всех присутствующих, пожелал успехов в плодотворной работе, здоровой конкуренции и побед. Он отметил также, что только в прошлом году в учреждениях профессиональног
- Сахалинская область – один из наиболее перспективных регионов страны. У нас растёт экономика, реализуются масштабные инвестиционные проекты, создаются новые высокотехнологич
Как рассказал национальный эксперт чемпионата Андрей Жигульский, Сахалинская область включилась в международное движение WorldSkills в 2016 году. В марте прошлого года на острове впервые прошел отборочный региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В нем приняли участие более 60 студентов.
- В апреле 2016 года сборная команда Сахалинской области приняла участие в полуфинале национального чемпионата в Дальневосточном федеральном округе по 12 направлениям. По итогам полуфинала островная сборная заняла 4 место среди 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа. Это высокие результаты для Сахалинской области, - сказал Андрей Жигульский.
В течение трех соревновательных дней в Южно-Сахалинске конкурсанты будут бороться за призовые места по 19 направлениям: поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, графический дизайн, технология моды, парикмахерское искусство, сварочные технологии, столярное дело, ландшафтный дизайн флористика, электромонтаж, эксплуатация сельскохозяйстве
Наряду со студентами в региональном чемпионате примут участие 20 школьников в возрасте от 10 до 17 лет в рамках соревнований JuniorSkills. Для них организованы конкурсные площадки по двум компетенциям: мобильная робототехника и системное администрировани
Итоги соревнований подведут 10 февраля. Победители чемпионата представят Сахалинскую область на отборочных этапах весной 2017 года в разных регионах России.