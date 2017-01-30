Чемпионат молодых профессионалов стартовал на Сахалине

В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые, сообщает пресс-служба правительства островного региона.

В чемпионате примет участие более 120 студентов техникумов и профессиональных центров Сахалинской области и Хабаровского края. Главная цель состязаний - повышение престижа рабочих профессий.

Вячеслав Красулин - выпускник сахалинского строительного техникума. Получил профессию мастера столярно-плотнич ных работ. Принимает участие в чемпионате, в первую очередь, для саморазвития и обмена опытом.

- Считаю, что когда-то я сделал очень правильный выбор при получении именно рабочей профессии. Мои знания и умения нужны и всегда будут востребованы, ведь сейчас интенсивно ведется строительство на Сахалине, - поделился мнением Вячеслав Красулин.

Участников, экспертов и гостей чемпиона приветствовал глава региона Олег Кожемяко. Он поздравили всех присутствующих, пожелал успехов в плодотворной работе, здоровой конкуренции и побед. Он отметил также, что только в прошлом году в учреждениях профессиональног о образования было открыто 11 новых профессий и специальностей, включенных в ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных. В 2017 году откроется еще 13 направлений. Особое внимание уделяется развитию материально-техн ической базы учебных заведений, приобретается современное оборудование, отвечающее мировым стандартам.

- Сахалинская область – один из наиболее перспективных регионов страны. У нас растёт экономика, реализуются масштабные инвестиционные проекты, создаются новые высокотехнологич ные рабочие места. И именно здесь, на островах, молодые профессионалы в полной мере могут реализовать себя. Нам нужны квалифицированны е специалисты, способные работать по современным мировым стандартам. Мы уделяем большое внимание вопросам развития профессиональног о образования, учитывая нужды региональной экономики. Это наша принципиальная позиция. Люди не должны выходить за пороги учебных заведений с дипломом, а затем терять время в поисках работы, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Как рассказал национальный эксперт чемпионата Андрей Жигульский, Сахалинская область включилась в международное движение WorldSkills в 2016 году. В марте прошлого года на острове впервые прошел отборочный региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В нем приняли участие более 60 студентов.

- В апреле 2016 года сборная команда Сахалинской области приняла участие в полуфинале национального чемпионата в Дальневосточном федеральном округе по 12 направлениям. По итогам полуфинала островная сборная заняла 4 место среди 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа. Это высокие результаты для Сахалинской области, - сказал Андрей Жигульский.

В течение трех соревновательных дней в Южно-Сахалинске конкурсанты будут бороться за призовые места по 19 направлениям: поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, графический дизайн, технология моды, парикмахерское искусство, сварочные технологии, столярное дело, ландшафтный дизайн флористика, электромонтаж, эксплуатация сельскохозяйстве нных машин, сантехника и отопление, медицинский и социальный уход, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподаватель младших классов, туризм, дошкольное воспитание, администрировани е отеля.

Наряду со студентами в региональном чемпионате примут участие 20 школьников в возрасте от 10 до 17 лет в рамках соревнований JuniorSkills. Для них организованы конкурсные площадки по двум компетенциям: мобильная робототехника и системное администрировани е. Оценивать профессиональное мастерство студентов и школьников будут 142 эксперта. Большой интерес к чемпионату «Молодые профессионалы» проявили представители бизнеса, работодатели и социальные партнёры образовательных учреждений профессиональног о образования.

Итоги соревнований подведут 10 февраля. Победители чемпионата представят Сахалинскую область на отборочных этапах весной 2017 года в разных регионах России.