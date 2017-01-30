новости
новости
Регистрация
На Сахалине пройдут традиционные военно-спортивные соревнования «Служить России»

На Сахалине пройдут традиционные военно-спортивные соревнования «Служить России»

В них примут участие 14 команд из 14 муниципальных образований области

Областные военно-спортивные соревнования «Служить России» пройдут в  Южно-Сахалинске с 7 по 9 февраля.

Торжественное открытие состоится 7 февраля в 12.00 на базе Пограничного Управления ФСБ России по Сахалинской области (пр. Победы, 63-а).

Организаторами игры выступили Министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы при поддержке регионального отделения ДОСААФ России Сахалинской области, Пограничного Управления ФСБ России по Сахалинской области, 68 Армейского Корпуса, Главного управления МЧС России по Сахалинской области, военного комиссариата Сахалинской области.

К областному этапу соревнований допускаются команды, представляющие образовательные организации Сахалинской области, победители муниципального этапа.

По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие 14 команд из 14 муниципальных образований области. Общее количество участников – 140 старшеклассников.

Как сообщают в областном министерстве образования, в программу включены: конкурс визиток, конкурс видеороликов, соревнования по теоретическим знаниям (знание истории, основ безопасности жизнедеятельности, оказание первой медицинской помощи), соревнования по практическим навыкам (сборка/разборка автомата, огневая подготовка и использование средств индивидуальной защиты), спортивные соревнования (нормы ГТО), экскурсионно-образовательная программа.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:05 +1
Другие статьи по темам
Прочее
военно-спортивные соревнования
Популярное на ASTV
Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за видео голой бывшей жены в WhatsApp
Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за видео голой бывшей жены в WhatsApp
Онлайн магазин наркотиков безнаказанно действует на Сахалине
Онлайн магазин наркотиков безнаказанно действует на Сахалине
Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади
Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади
Адвокат водителя, сбившего семью на Пасху, считает 4,5 года колонии слишком жестоким наказанием
Адвокат водителя, сбившего семью на Пасху, считает 4,5 года колонии слишком жестоким наказанием

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
МЧС России и Сахалинская область продолжат совершенствовать систему защиты населения от ЧС
МЧС России и Сахалинская область продолжат совершенствовать систему защиты населения от ЧС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru