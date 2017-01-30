На Сахалине пройдут традиционные военно-спортивные соревнования «Служить России»

В них примут участие 14 команд из 14 муниципальных образований области

Областные военно-спортивные соревнования «Служить России» пройдут в Южно-Сахалинске с 7 по 9 февраля.

Торжественное открытие состоится 7 февраля в 12.00 на базе Пограничного Управления ФСБ России по Сахалинской области (пр. Победы, 63-а).

Организаторами игры выступили Министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы при поддержке регионального отделения ДОСААФ России Сахалинской области, Пограничного Управления ФСБ России по Сахалинской области, 68 Армейского Корпуса, Главного управления МЧС России по Сахалинской области, военного комиссариата Сахалинской области.

К областному этапу соревнований допускаются команды, представляющие образовательные организации Сахалинской области, победители муниципального этапа.

По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие 14 команд из 14 муниципальных образований области. Общее количество участников – 140 старшеклассников.

Как сообщают в областном министерстве образования, в программу включены: конкурс визиток, конкурс видеороликов, соревнования по теоретическим знаниям (знание истории, основ безопасности жизнедеятельности, оказание первой медицинской помощи), соревнования по практическим навыкам (сборка/разборка автомата, огневая подготовка и использование средств индивидуальной защиты), спортивные соревнования (нормы ГТО), экскурсионно-образовательная программа.