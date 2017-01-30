МЧС России и Сахалинская область продолжат совершенствовать систему защиты населения от ЧС

В правительстве островного региона состоялась встреча губернатора области Олега Кожемяко с начальником Сибирского регионального центра МЧС России Сергеем Диденко. Обсуждались методы противодействия чрезвычайным ситуациям и их совершенствование.

- Система МЧС должна работать слаженно и сообща во всех регионах страны. Я привёз на Сахалин ряд перспективных решений социальной направленности. Среди которых: переход к активному предупреждению граждан, укрепление единых дежурно-диспетчерских служб в муниципалитетах, более широкое привлечение населения к решению вопросов комплексной безопасности, - рассказал о цели своего визита Сергей Диденко.

Глава островного края Олег Кожемяко отметил, что вопросы безопасности населения Сахалина и Курильских островов региональные власти держат на особом контроле. Он подчеркнул также высокий уровень взаимодействия островного правительства с подразделениями МЧС России.

- Для нас деятельность МЧС России имеет большое значение, ведь регион находится в сейсмоопасной зоне, постоянно существует риск прохождения различных циклонов, поэтому мы работаем в тесном контакте с Главным управлением МЧС России по Сахалинской области. Нам будет интересно узнать о наработках, которыми вы располагаете. Это, прежде всего, институт сельских старост и новая система оповещения в рамках пожарной безопасности, которую нам необходимо внедрять, - подчеркнул Олег Кожемяко.

В ходе рабочей поездки на Сахалин начальник Сибирского регионального центра МЧС России познакомился с работой аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Южно-Сахалинске, встретился с личным составом Главного управления МЧС России по Сахалинской области и посетил областной склад материальных резервов островного региона.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области