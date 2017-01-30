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В Корсакове подведены итоги конкурса «Учитель года-2017»
zrpress.ru

В Корсакове подведены итоги конкурса «Учитель года-2017»

За звание боролись 5 педагогов

Определены имена победителей конкурса «Учитель года-2017». Торжественная церемония закрытия муниципального этапа конкурса состоялась сегодня в Доме детства и юношества. Поздравили победителей: председатель Сахалинской областной Думы Владимир Ефремов, глава Корсаковского городского округа Лариса Атрощенкова, глава администрации Корсаковского городского округа Александр Рудаков и заместитель главы администрации Корсаковского городского округа Григорий Голодников.  

За звание «Учитель года» в Корсаковском округе боролись 5 педагогов. В поддержку конкурсантов на официальном сайте администрации округа работало электронное голосование. Финалисток определяли основное, детское и альтернативное жюри. 

Как сообщает пресс-служба администрации района, «Надеждой Корсакова» признана молодой специалист – воспитатель детского сада № 25 «Золотая рыбка» Ксения Мясникова.  DSC06757.JPG

В номинации «Сердце отдаю детям» победителем признана Елена Белянина, воспитатель детского сада № 11 «Колокольчик». 

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«Воспитателем 2017 года» стал инструктор по физической культуре детского сада № 3 «Ромашка» Виктор Ведяшкин. Он же получил приз зрительских симпатий, став победителем Интернет-голосования, на сайте администрации Корсаковского городского округа, также свою награду педагог получил и от детского жюри. DSC06632.JPG

Лауреатом конкурса «Учитель года» стала учитель начальных классов школы № 6 Елена Щеглова. 

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Победителем муниципального этапа конкурса и обладателем звания «Учитель года-2017» стала учитель русского языка и литературы школы № 4 Лина Лазебник. Ей же заслуженную награду вручили и представители альтернативного жюри.

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Далее победительницы отправятся защищать честь Корсаковского округа на областной этап конкурса. Финал регионального этапа «Учитель года» пройдет в Южно-Сахалинске весной.   

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:53 +1
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