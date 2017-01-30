В сахалинской областной больнице нет исправных томографов

В Сахалинской областной больнице нет рабочих магнитно-резонансного и компьютерного томографов, об этом сообщил главврач учреждения Александр Бейфус на заседании комитетов в областной думе.

Там проходил оОтчет КСП о результатах проверки использования учреждениями здравоохранения бюджетных средств, выделенных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Аудиторы проверили работу ряда медучреждений за последние два года. В целом за это время было выделено из бюджета более 1 млрд. рублей.

Объемы высокотехнологичной медпомощи ежегодно растут, ее оказывают как в нашем регионе, так и за его пределами. В частности, в медицинские клиники на материк было направлено 1533 человека, из них 431 ребенок (полномочиями отправлять на лечение за рубеж обладает только федеральный минздрав).

А. Бейфус назвал еще одну проблему, сдерживающую оказание высокотехнологичной медпомощи: у нас есть обученный персонал, но не хватает места в отделениях. К примеру, сегодня очередь на операцию по имплантации хрусталика глаза растянулась на год только по той причине, что в офтальмологическом отделении больницы негде размещать прооперированных пациентов. Сложная в этом смысле ситуация и с сосудистой хирургией. Поэтому необходимый объем хирургической помощи сахалинскому населению оказывается, в том числе благодаря федеральным квотам в медучреждениях на материке.

С введением перинатального центра планируется увеличить площади отделений за счет внутренней ротации. По словам А. Бейфуса, это порядка ста хирургических коек, а также около ста - в сосудистом центре.

- Вопрос востребованный населением и чувствительный, - сказал В. Воронцов. – Проверка КСП, считаю, проведена объективно и своевременно. Она, в частности, вскрыла проблемы, решение которых не требует денег, а носит только организационный характер. К примеру, вопрос оплаты труда хирургов, медсестер за проведение высокотехнологичных операций. Полагаю, результаты проверки КСП дадут возможность и министерству, и главврачам откорректировать свою работу.

Депутат Александр Болотников призвал еще раз обратить внимание на необходимость решения вопроса со строительством хирургического корпуса детской областной больницы, о котором говорится уже несколько лет. Данный пункт дополнительно внесен в решение комитета.